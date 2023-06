Molisana Magnolia Basket Campobasso / Emma Giacchetti agli Europei under 18 in Turchia

Più giovane del gruppo, la playmaker marchigiana figura tra le dodici selezionate dal commissario tecnico Lucchesi



L’inserimento nel miglior quintetto delle finali tricolori under 17 di Pordenone che hanno consegnato lo scudetto ai #fiorellinidacciaio e, ora, la chiamata in azzurro, elemento più giovane del gruppo che darà vita agli Europei under 18 in programma a Konya in Turchia dal primo al nove luglio.

Per Emma Giacchetti, playmaker La Molisana Magnolia Campobasso, prosegue questo momento da favola con la chiamata nel gruppo di dodici atlete (unica 2007 in un lotto di 2005 e 2006) selezionato dal commissario tecnico Giovanni Lucchesi.



GIÀ IN TURCHIA Partito giovedì da Roma, il gruppo con all’interno la giocatrice marchigiana è arrivato già nella sede di gioco (Konya) e quest’oggi sosterrà l’ultimo allenamento e domani alle 14 sarà impegnato nell’opening game della manifestazione contro la Lituania, per il primo confronto di un gruppo A comprendente anche Portogallo (avversaria domenica alle 21.30) e Belgio, il giorno dopo alle 16.30. Poi, in base al piazzamento, si definirà la strada dagli ottavi in poi verso il vertice o verso le classificazioni con chiusura il 9 luglio.