Memorial Michele Barone: Gauze incanta Isernia

Lo stadio Lancellotta Sabato 21 Giugno ha ospitato il 2° Memorial Michele Barone, meeting regionale open su pista con la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da 6 regioni e unico meeting in regione inserito World Global Calendar.

Grande prestazione di David Desiba Gauze ( nella foto) dell’Aristide Coin che è venuto fin da Venezia per saggiare la famosa pedana di Isernia ed ha portato bene visto che ha vinto la gara con il suo nuovo personale di 7,69 metri nel salto in lungo che gli vale anche il minimo per i prossimi Campionati europei under 23 di Luglio e seconda prestazione italiana dell’anno under 23.

Nel lungo femminile grande lotta tra la fortissima ostacolista Nicla Mosetti (2 convocazioni in nazionale e titolo nazionale indoor nel 2024) della Nissolino sport di Roma per un giorno saltatrice in lungo che vince con 6 metri (pb) sulla padrona di casa Izzi Francesca dell’Atletica Isernia che con 5.92 non solo fa il suo personale ma in un colpo solo fa il record regionale che resisteva da 9 anni e la seconda prestazione italiana juniores a due settimane dai campioni italiani.

Nel salto triplo vittoria con personale e ranking tra i primi 10 in italia under 23 per Stefano del Signore della Pontecorvo con 14.94 mentre secondo sfortunato per il vento ballerino in quel momento Mattia De Angelis dell’Asa Ascoli Piceno con 14.71.

Nei 100 metri podio tutto molisano con ottima prestazione per Danilo Parisi (che veste la maglia da quest’anno dell’Unicusano Livorno) che vince la gara con il suo nuovo personale di 10.72.

Nel giavellotto maschile 63 metri vittoria per l’altro molisano che veste la maglia dell’Unicusano Livorno Giancarlo Perrella ,varie volte sul podio dei campionati italiani, con la misura di 63,26.

Appuntamento il 2 Giugno 2026 con il meeting che diventerà internazionale.