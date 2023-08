Marcialonga Carovillese: tutto pronto per la 41^ edizione 

C’è grande attesa per la 41^ Marcialonga Carovillese che si terrà sabato 5 agosto a Carovilli. Una gara podistica sulla distanza di 10,6 km organizzata dall’ASD Atletica Venafro, presieduta da Massimiliano Salvatore Terracciano, in collaborazione con la locale Proloco e con il patrocinio del CIP Molise.

Un evento al quale prenderà parte anche Silvia Furlani, atleta fruilana classe 1960, da 30 anni affetta da sclerosi multipla.

Parteciperà alla gara e nell’occasione guidata dal tecnico FISPES Ivana Di Pilla.

Alle 15e30 è previsto il ritrovo in Piazza Municipio. Alle 17e30 la partenza da Località Fonte di Jò.

Un appuntamento imperdibile che regalerà importanti momenti di sport e certamente infinite emozioni!

SCHEDA SILVIA FURLANI (fonte pagina Facebook): Atleta friulana, nata in Germania nel 1960, vive ad Udine. Team: Keep Moving ASD – Udine

Nel 1986, Silvia inizia a manifestare difficoltà motorie e parestesie e scopre di essere affetta da Sclerosi Multipla. All’epoca ha solo 30 anni e decide di non rinunciare alla sua passione per la corsa, cimentandosi nella distanza regina – nel ‘90 partecipa a 3 maratone in un mese: Berlino, Venezia e Carpi, con un personale di 3h25’.

Da allora non ha mai smesso di inseguire i suoi sogni, continuando a correre e poi a camminare. A 60 anni continua a partecipare a numerose competizioni ed eventi benefici in tutta Italia (nel 2019 ha portato a termine ben 25 mezze maratone).

“Sono più che mai decisa a vivere la mia vita che è unica”, dice Silvia. Correndo ha scelto di sfidare la malattia. “Lo sport è il mio salvavita. Gareggio per sensibilizzare la gente. Alcune volte è difficile gestire la sclerosi, conviverci, ma si sa che le difficoltà fanno crescere. E poi ci si può prendere anche tante soddisfazioni. Voglio continuare a camminare per tanti anni”.