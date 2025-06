Lorenzo Sciahbasi vince la finale di tennis, il Cus Molise torna sul tetto d’Italia 31 anni dopo

Da Pesaro 1994 ad Ancona 2025. Da Paolo Dall’Acqua a Lorenzo Sciahbasi. Le Marche portano bene al Cus Molise che a distanza di 31 anni torna a conquistare la medaglia d’oro nel tennis ai Campionati Nazionali Universitari. Questa mattina Sciahbasi ha concluso con una prova da applausi il suo cammino superando in due set 6/1 6/0 Lorenzo Comino del Cus Torino in una finale che lo ha visto sempre in vantaggio, padrone della sfida, capace di mettere fin da subito in difficoltà il rivale.

Ottima condizione atletica e colpi di grande spessore hanno condotto lo studente dell’Università degli Studi del Molise sul tetto d’Italia. Sciahbasi nella più importante rassegna italiana a livello universitario non ha lasciato nulla al caso puntando forte sulla sua esperienza e sulla tecnica sopraffina che lo hanno portato a disputare un torneo di grande livello. Il tennista, al termine del confronto ha raccontato così la sua emozione.

“Ci tenevo ad arrivare in fondo, a regalare all’Università degli Studi del Molise e al Cus la medaglia del metallo più pregiato – spiega Sciahbasi – nel complesso è stato un torneo bello e avvincente nel quale sono riuscito ad esprimermi ad alti livello contro avversari validi. Ho aggiunto un altro pezzo importante al puzzle della mia stagione che è stata fin qui positiva, da oggi arricchita con un oro a livello universitario”.

La medaglia del metallo più pregiato mancava da 31 anni al Cus Molise. “Un onore averla riconquistata dopo tanto tempo – ammette Sciahbasi – per me questo sarà certamente un punto di partenza e non di arrivo voglio continuare a togliermi delle belle soddisfazioni in questa stagione”.