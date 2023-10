L’Italia in tandem…alla cieca: tappa di Giusi Parisi a Termoli

Giusi Parisi del progetto ‘Ragazze in-tandem’ ha fatto tappa a Termoli. Non vedente, di origine pugliese ma residente a Milano, ha abbracciato l’iniziativa con alcune amiche che si sono avvicinate al mondo della bicicletta per passatempo fino a farlo diventare una vera e propria passione. Così la partenza dalla Lombardia lo scorso 19 settembre con l’obiettivo di attraversare la penisola, con arrivo a fine ottobre a Lecce. Nella primavera del 2024, invece, la risalita sulla costa opposta: da Reggio di Calabria a Milano. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di FIAB Italia e della Provincia di Padova.

Ad accogliere la 34enne, martedì 17 ottobre, nella sosta molisana, il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella entusiasta del programma e dello spirito di squadra, oltre che della sinergia, riscontrati.

“Una attività fisica che fa bene al corpo ma anche alla mente – ha sottolineato il vertice del Comitato – Intraprendere questo ‘viaggio’ non sarà stato certamente facile, ma avrà sicuramente regalato grandi emozioni tra la gente e a contatto con la natura!”

“Oltre alle borse porterò con me diversi obiettivi – ha ribadito Giusi Parisi – Fra questi: la sensibilizzare sul binomio sport e inclusione e abbattere tutte quelle barriere fisiche e mentali presenti nella nostra società; far comprendere quanto il tandem possa essere un mezzo inclusivo, di condivisione, benessere ed esperienziale non solo per chi come me è una persona con disabilità; incontrare persone ed associazioni che si occupano di ciclismo, sport per persone con disabilità, inclusione, per creare una rete di piloti e copiloti di tandem; ricreare o incrementare il ‘movimento tandem’ per persone con disabilità visiva, e non solo, sia al livello cicloturistico che agonistico”.

L’avventura vissuta da 3 non vedenti e 2 vedenti e raccontata sui canali social, probabilmente diventerà un libro.