Laborvetro Cnl Cus Molise – Soverato Futsal 8-6

Laborvetro Cln Cus Molise: Carta, Oliveira, Ferrara, Di Nunzio, Di Stefano, Soto, Di Lisio, Joaozinho, De Nisco, Palmegiani, Mantuano, Ferroni. All. Sanginario.

Soverato Futsal: De Luca, Pestich, Ronaldo, Creaco, Gustavinho, Pronesti, Lombardo, Scotti, Romano, Pisano, Abate, Lopierno. All. Lopierno.

Arbitri: D’Addato di Barletta e Crescenzio di Aprilia. Crono: Pannese di Ariano Irpino.

Marcatori: Oliveira, Joaozinho, Ronaldo pt; De Nisco, Oliveira, De Nisco (rig), Ronaldo, Ronaldo, Soto (autorete), Palmegiani, Soto, Creaco, Ronaldo, Joaozinho st.

Note: ammoniti Oliveira, Ferroni, Creaco.

La Laborvetro Cln Cus Molise vince la prima gara del 2026 e lo fa nella sfida più importante, lo scontro diretto contro il Soverato che ha giocato dal 1’ con il power play senza mai mollare. Quattordici reti e un’altalena di gol ed emozioni che ha premiato la determinazione e la voglia di vincere dei campobassani.

La cronaca – Parte forte la Laborvetro: Joazinho asisst per Ferroni che trova la chiusura di De Luca. E’ poi De Nisco a deviare di testa un rilancio di Oliveira con il cuoio che si spegne sul fondo. Il vantaggio dei molisani arriva sugli sviluppi di una rimessa laterale in favore del Soverato. Ronaldo calcia verso la porta, Oliveira blocca e dalla sua porta realizza l’1-0. La Laborvetro spinge: Soto serve De Nisco che vede Di Lisio. Il numero 9 viene anticipato da Pronesti a due passi dalla linea. Il raddoppio arriva quando Joaozinho recupera palla su Gustavinho e a porta sguarnita fa 2-0. Il Soverato non ci sta e accorcia le distanze con Ronaldo che riceve palla dal suo portiere De Luca si gira e mette la sfera sotto al sette. Prima del riposo Creaco impegna Oliveira che risponde presente mentre sull’altro fronte è De Luca a calare la saracinesca su Mantuano. Si va così al riposo sul 2-1.

Nella ripresa la Laborvetro parte con le marce del motore alte. Break difensivo di De Nisco su Creaco. Il numero 11 rossoblù addomestica la sfera e deposita in fondo al sacco. Ci pensa poi Oliveira dalla sua metà campo a beffare De Luca fuori posizione. I campobassani non sono paghi. De Nisco penetra in area e viene atterrato da Pestich. Calcio di rigore per il Cus che lo stesso giocatore di casa trasforma per il 5-1. Gara finita? Neanche per sogno. Il Soverato reagisce. Creaco serve Ronaldo che si gira e calcia. Sfera all’angolino e seconda rete del Soverato. Il numero 3 dei calabresi regala poi una magia e con un pallonetto di pregevole fattura porta a meno due i suoi. Il Soverato si fa ulteriormente sotto quando il solito Ronaldo calcia forte al centro e Soto è autore della sfortunata deviazione che porta alla quarta segnatura degli ospiti.

Le emozioni continuano, la Laborvetro Cln Cus Molise reagisce e torna sul più due con Palmegiani bravo ad intercettare palla in difesa e a depositare in rete dalla sua metà campo. Cus Molise 6 Soverato 4. Ci pensa poi Soto ad intercettare il pallone destinato a Pronesti e a realizzare il gol del 7-4. Incassato il colpo il Soverato rialza subito la testa: Ronaldo offre a Creaco che batte Oliveira. Sempre Ronaldo, assoluto protagonista tra gli ospiti, realizza il suo quarto gol di giornata che vale il 7-6. La Laborvetro chiude definitivamente i conti quando Soto mette in mezzo e Joaozinho realizza la sua doppietta personale fissando il parziale sull’8-6. I ragazzi di Sanginario festeggiano un successo pesante per la classifica e per il morale proiettandosi nel migliore dei modi alla trasferta sul campo della Lazio.