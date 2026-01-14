Laborvetro Cln Cus Molise, l’under 19 vince a Pescara nella prima sfida del 2026

ACADEMY PESCARA-LABORVETRO CLN CUS MOLISE 2-3

Academy Pescara: Capozucco, Cerundolo, Chiarini, Farchione, Fiore, Gasbarro, Giancaterino, Gigli, Iannascoli, Paris, Patricelli, Scurti. All. Santangelo.

Laborvetro Cln Cus Molise: Colavita, Alvarez, Cannone, Chiovitti, Clemente, Fiacchino, Leardi, C. Pizzuto, A. Sapio, F. Sapio, Carta. All. Di Stefano.

Arbitro: Iordache di Vasto. Crono: Franchi di Teramo.

Marcatori: A. Sapio (2), Alvarez, Patricelli (2).

Comincia nel migliore dei modi il 2026 della formazione under 19 della Laborvetro Cln Cus Molise che si impone a Pescara di misura. Nella prima frazione Antonio Sapio con uno spunto personale stappa il confronto. I padroni di casa non ci stanno e impattano con Patricelli sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si va così negli spogliatoi con il risultato in perfetta parità.

Nella ripresa il match resta equilibrato, ci pensa Alvarez in transizione a riportare avanti i rossoblù. Le emozioni si susseguono e i ragazzi di Antonio Di Stefano hanno la ghiotta occasione per portare a tre le reti con un tiro libero che però Cannone non realizza. L’Academy riesce, a due minuti dal termine a riequilibrare nuovamente il match con una punizione di Patricelli. I rossoblù, dal canto loro, vogliono il successo e lo ottengono a 50” dalla sirena. Sugli sviluppi di un corner Antonio Sapio è lesto ad approfittare di una corta respinta e a realizzare la sua doppietta personale che vale il definitivo 2-3. “E’ stata una vittoria importante – argomenta mister Di Stefano – ottenuta nonostante le assenze di Adriano Pizzuto e Oriente. I ragazzi hanno dimostrato grande compattezza e voglia di portare a casa i tre punti”. Archiviata la trasferta in terra abruzzese la Laborvetro Cln Cus Molise si prepara al match interno contro il Chieti che sarà il primo di tre incontri in sette giorni per i campobassani chiamati a stretto giro a giocare in coppa Italia contro il Futsal Vasto in trasferta e in campionato la domenica successiva a Sulmona.