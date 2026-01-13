Laborvetro Cln Cus Molise ko a testa alta contro la capolista Benevento

LABORVETRO CLN CUS MOLISE-BENEVENTO 1-2

(0-2 primo tempo)

Laborvetro Cln Cus Molise: Carta, Oliveira, Ferrara, Di Nunzio, Di Stefano, Soto, Di Lisio, Joaozinho, De Nisco, Palmegiani, Mantuano, Ferroni. All. Sanginario.

Benevento: Montefalcone, Salas, Abdala, Renoldi, Rosato, Caruso, De Figlio, Zona, Rafinha, Liguori, Pozzo, Luquinhas. All. Scarpitti.

Arbitri: Pezzuto di Lecce e Buzzacchino di Taranto. Crono: De Candia di Molfetta.

Marcatori: Abdala, Zonta pt; Di Lisio st

Note: ammoniti Lucas, Renoldi, Soto.

Una Laborvetro Cln Cus Molise tutta cuore gioca una grande gara al cospetto del Benevento capolista ma è costretta a cedere di misura. In un Palaunimol gremito, i rossoblù di Sanginario hanno creato tanto ma pagato in termini di finalizzazione non riuscendo a portare a casa punti. La serie positiva di risultati si è interrotta a tre ma l’ottima prestazione offerta dal collettivo è sicuramente una base importante sulla quale costruire i prossimi impegni. La squadra di Scarpitti, dal canto suo, ha fatto valere l’esperienza ed ha portato a casa tre punti d’oro.

La cronaca – Si presenta subito alla grande la Laborvetro Cln Cus Molise che con Joaozinho sfiora la marcatura, Montefalcone si oppone in angolo. Ancora il dieci protagonista quando recupera palla su Renoldi e conclude al lato. I rossoblù spingono: Ferroni addomestica bene un lancio di Joaozinho e conclude in diagonale sfera al lato. I molisani si difendono con ordine e ripartono: De Nisco ruba palla e serve Soto. Sulla conclusione del numero 8 Montefalcone si oppone di piede e manda in angolo. Sulla battuta del corner da parte di capitan Di Stefano, De Nisco si trova a tu per tu con il portiere dei campani che chiude lo specchio. Sull’altro fronte è Rafinha su calcio di punizione ad impegnare Oliveira che devia in angolo. Sugli sviluppi del corner calciato da Rafinha arriva il vantaggio del Benevento firmato da Abdala con una conclusione che non lascia scampo a Oliveira. Incassato il gol il Cus Molise risponde subito: break difensivo di Soto che offre a Palmegiani, conclusione al lato. Serve poi un super Oliveira per sbarrare la strada a Caruso che riceve palla spalle alla porta, si gira in un fazzoletto e calcia. L’estremo difensore dei molisani risponde da campione. La squadra di casa vuole il pari e Ferroni che servito da Joaozinho trova sulla strada Montefalcone a dire di no. Rossoblù vicini alla marcatura quando Joaozinho guida la ripartenza, palla a Ferroni che serve l’accorrente Di Nunzio. Il numero 5 alza sulla traversa da posizione favorevole. La sfida è vibrante e piacevole: il Benevento sfiora il raddoppio con l’ex Luquinhas che recupera palla e calcia da zero metri. Oliveira abbassa ancora la saracinesca. La gioia del gol è solo rimandata per i giallorossi. Prima del riposo è Zonta da fuori, con la complicità di Oliveira, a portare il Benevento sullo 0-2.

Nella ripresa la Laborvetro Cln Cus Molise parte forte: schema su calcio di punizione. Joaozinho calcia e Di Lisio finalizza facendo esplodere il Palaunimol. Sull’altro fronte ci prova Zonta ma la sua conclusione viene deviata in corner. Il Cln Cus Molise ha la grande chance per pareggiare con Ferroni che assiste Mantuano. Il giocatore di casa manda alto sulla traversa. Dall’altra parte sulla rimessa laterale di Salas Oliveira anticipa l’ex compagno di squadra Luquinhas pronto a calciare. Sempre il Cholo poco dopo recupera palla in pressione e calcia senza precisione. La Laborvetro non ci sta e crea pericoli dalle parti di Montefalcone con De Nisco che rifinisce per Joaozinho, il portiere ospite non si fa sorprendere. I ragazzi di Sanginario vanno ad un passo dal pari quando il numero 10 serve De Nisco chiuso in uscita da Montefalcone, la sfera termina tra i piedi di Di Nunzio che calcia a botta sicura con Salas che si immola e manda in angolo. Nel finale il Cln Cus Molise opta per il portiere di movimento con Di Stefano power play ma la mossa non dà i frutti sperati. I molisani sono costretti ad ammainare bandiera bianca pronti a ripartire dalla trasferta di Pescara.