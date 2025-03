La Molisana Magnolia, successo di undici a Faenza e 28 punti in classifica

E-WORK FAENZA BASKET PROJECT 57

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 68

(17-23, 23-32; 41-49)



FAENZA: Fondren 14 (7/13), Franceschelli 5 (1/2, 1/2), Roumy 13 (2/3, 3/6), Fantini 9 (3/3, 1/2), Jakpa

(0/1); Scekic 4 (1/2, 0/1), Brznova (0/2 da 3), Turel 12 (0/2, 4/6), Cappellotto (0/1, 0/1), Porcu. Ne: Ciuffoli C.

e Ciuffoli E. All.: Seletti.



CAMPOBASSO: Giacchetti 2 (1/2), Scalia 11 (1/2, 3/5), Quiñonez 9 (3/7, 0/1), Madera (0/1 da 3), Kunaiyi

19 (9/13); Kacerik 8 (1/1, 2/6), Morrison 7 (2/5, 1/3), Trimboli 8 (1/2, 2/6), Meldere 4 (2/5, 0/1). Ne:

Moscarella Contreras, Cerè e Bocchetti Ben. All.: Sabatelli.



ARBITRI: Attard (Firenze), Terranova (Ferrara) e Cattani (Rieti).



NOTE: tiri liberi: Faenza 2/6; Campobasso 4/6. Rimbalzi: Faenza 33 (Fondren 8); Campobasso 25 (Kunaiyi

10). Assist: Faenza 16 (Fondren 5); Campobasso 20 (Morrison 6). Progressione punteggio: 12-9 (5’), 19-28

(15’), 32-39 (25’), 51-60 (35’). Massimo vantaggio: Faenza 6 (15-9); Campobasso 14 (32-46).



Il terzo successo consecutivo, il quattordicesimo complessivo su diciannove gare affrontate. Quota

28 – il miglior score in assoluto storicamente in A1 per i #fioridacciaio – eguagliata, ma con una

percentuale di exploit decisamente superiore rispetto alle scorse stagioni in considerazione delle

sole undici formazioni al via del torneo e la prospettiva di avere tutte le chance per scriver sul libretto

della propria regular season uno smagliante trenta.



Con l’ex Kunaiyi (ancora una doppia doppia per la pivot nigeriana con 19 punti e 10 rimbalzi) e la

cecchina italoamericana Scalia in doppia cifra, unitamente ai 26 punti arrivati dalla panchina, La

Molisana Magnolia Campobasso va a violare di undici il PalaBubani in una serata in cui le rossoblù

vivono un andamento di contesa un po’ altalenante.

AVVIO DIESEL È Faenza a menare le danze in avvio (5-0). I #fioridacciaio, però, reagiscono ed impattano a 7.

Qui un nuovo strappo delle romagnole vale due possessi pieni di gap sul 15-9. Qui, però, escono fuori le

rossoblù che, con un parziale di 10-2 sublimato dalla tripla di Trimboli vanno avanti (17-19) ed hanno due

possessi pieni da gestire al 10’ (17-23).



DOPPIA CIFRA Faenza prova a riportarsi sotto in avvio di secondo periodo, ma le magnolie rispondono

colpo su colpo e si portano sul +11 (19-30) grazie ad un canestro di Meldere. Faenza prova a reagire, ma è

Scalia sul finale di quarto a dare un margine di nove lunghezze alle molisane (23-32) all’altezza

dell’intervallo lungo.



MONTAGNE RUSSE Il rientro sul parquet vede le campobassane rimanere ben salde nella contesa con un

parziale di 7-0 che vale anche il massimo vantaggio sul 32-46. Qui, però, Faenza scrive un parziale di 9-0

arrivando sino al meno cinque (41-46) con la tripla di Morrison che apre nuovamente la forbice (41-49).



SPRINT DECISIVO Faenza non ci sta e prova a rispondere, colpo su colpo, arrivando anche ad un solo

possesso di distacco sul 57-60. Qui, però, le magnolie danno la zampata decisiva con un 8-0 figlio (anche)

dei canestri di Kunaiyi e Kacerik che chiude definitivamente i conti per il 57-68 registrato a referto chiuso.



A REFERTO CHIUSO Per coach Mimmo Sabatelli nell’analisi ex post sono diversi gli spunti di analisi:

«Senz’altro è stata una gara con alti e bassi e non posso essere felice della prestazione. L’importante, però,

era portare a casa il match. Con certezza, però, dobbiamo capire che non possiamo entrare sul parquet con

una concentrazione ballerina. La nostra è una squadra che deve essere sempre ben presente a se stessa.

Faenza, dal canto suo, non ha mai mollato, ma abbiamo avuto la bravura, poi, di indirizzare la contesa. Con

certezza, nelle gare che ci attenderanno d’ora in avanti, dovremo avere un atteggiamento di tutt’altro piglio

perché differentemente potremmo incorrere in qualche difficoltà».

VENEZIA ALL’ORTIZZONTE Per le magnolie, giovedì nel tardo pomeriggio (con palla a due alle ore 19.30),

ci sarà – in simultanea – l’ultima di regular season con l’impegno all’Arena contro la vicecapolista Reyer

Venezia.

«Lavoreremo sodo per preparaci a questa gara e son certo che sapremo dare un’ulteriore forte risposta,

anche perché, contro Faenza, abbiamo avuto anche un certo disorientamento a fronte di quintetti un po’

strani da parte loro cui ci siamo dovuti adattare, ma son certo – chiosa coach Sabatelli – che ci sono margini

per proiettarci al meglio sugli impegni che ci attendono».