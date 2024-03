La Molisana Magnolia, passaggio al secondo turno per l’accesso alle finali nazionali U19

Dopo l’exploit di venti all’andata, i #fiorellinidacciaio fanno loro anche il confronto di ritorno sul parquet dell’Ancona

GENERAL CONTRACTOR BASKET GIRLS ANCONA 45

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 54

(11-19, 23-33; 38-50)



ANCONA: Pellizzari 16, Manizza 3, Clari Am. 2, Clari Ang. 4, Sabbatini, Giardino, Carloni 4, Malintoppi 16. Ne:Raffaelli, Rondena e Sanna. All.: Recanatini.



CAMPOBASSO: Del Sole 2, Giacchetti 6, Moffa G. R. 2, Sammartino G., Vitali Al. 9, Trozzola 5, Mascia 3, Rizzo Al. 8, Bocchetti Ben. 7, Del Colle, Costato, Quiñonez 12. All.: Diotallevi.

ARBITRI: Flocco e Bolorini (Ancona).

NOTE: all’andata 82-62 Campobasso, complessivo 136-107 Campobasso; Campobasso al secondo spareggio di qualificazione per le finali nazionali Under 19. Uscita per cinque falli Bocchetti Ben. (Campobasso).

La Molisana Magnolia bissa il successo dell’andata e si qualifica per la seconda fase di avvicinamento alle finali nazionali per lo scudetto under 19 femminile, in programma a Battipaglia dal 25 al 29 marzo. Dopo il +20 dell’Arena, le rossoblù si impongono di nove ad Ancona nel novero di una contesa in cui i #fiorellinidacciaio, complici alcune situazioni contingenti, propongono le tre giovanissimi rotazioni Sammartino, Del Colle e Costato a completare l’organico.

MONTAGNE RUSSE Di fronte all’andamento sismico del gioco delle doriche, le giovani magnolie finiscono per avere troppi alti e bassi con un primo quarto in cui c’è uno strappo di tre possessi (11-19) al 10’. Nei due periodi centrali le campobassane aggiungono altri due punti di vantaggio per quarto andando a chiudere la contesa in un ultimo quarto in cui c’è spazio per un po’ tutte le rotazioni che porta sino al 45-54 registrato a referto chiuso, prologo al passaggio al

secondo turno di spareggio.



L’ ANALISI EX POST Così, in una settimana che, per questo gruppo, porterà ad una terza gara – la trasferta di sabato a Potenza – il coach delle campobassane Gabriele Diotallevi sintetizza in questi termini la contesa disputata in terra marchigiana.

«Probabilmente, andare a trovare due squadre strutturate come Potenza e Vigarano nel prossimo turno di avvicinamento alle finali nazionali potrà essere di giovamento per un gruppo che deve ritrovare pienamente gli equilibri. In questa contesa, così come in parte all’andata, abbiamo finito per essere trascinati nel loro andare fuori dal sistema. Abbiamo finito, poi, col pare un po’ in brillantezza ad una qual certa stanchezza figlia del percorso portato avanti sinora, il che ha finito per influire anche sui nostri attacchi, che hanno finito con l’essere un po’ statici in alcuni momenti, anche se in altri c’è stata una migliore circolazione di palla. A livello numerico complessivo, questo match non aveva un valore fondante. Nel complesso, siamo ora di fronte ad una verifica del nostro percorso, passo dopo passo, cercando anche di dosare al meglio i momenti di preparazione con quelli agonistici ed il riposo».



VIGARANO IN VISTA Tra lunedì e mercoledì prossimo – andata in esterna, ritorno all’Arena – le giovani magnolie saranno impegnate per il secondo turno di qualificazione alle finali nazionali di categoria, incrociando il Vigarano che, al primo turno, ha vinto di 23 il match di andata (74-51) contro un Frascati poi riscattatosi, ma non a sufficienza (exploit di otto, 77-69), nel ritorno tra le mura amiche. La vincente di questo incrocio sarà tra le magnifiche otto che animeranno le finali nazionali di Battipaglia a fine mese.