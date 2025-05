La Molisana Magnolia Campobasso / Under 17 femminile: ancora uno stop ad Umbertide

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 43

BSL SAN LAZZARO DI SAVENA 64

ARBITRI: Mariottini (Perugia) e Fazzino (Terni).



Zero su tre. La Molisana Magnolia Campobasso, col suo team under 17, conclude la sua esperienza nel

percorso nazionale nella fase interregionale, dovendo cedere in tutte e tre le gare del concentramento

interregionale numero otto ospitato ad Umbertide. Dopo la battuta d’arresto all’esordio con Frascati (quintetto

poi vincitore della poule a punteggio pieno) per 72-62 con la platonica soddisfazione di essere stato il team

che più grattacapi ha creato all’ensemble dei Castelli e la beffa nella seconda giornata con Salerno (38-34),

nella terza giornata di competizione i #fiorellinidacciaio hanno ceduto di 21 (64-43) alle emiliane del San

Lazzaro di Savena, attestandosi in fondo alla graduatoria.



INSEGUIMENTO COSTANTE Con i nuvoloni delle sconfitte arrivate nelle prime due gare sulla testa, le

campobassane si ritrovano all’inseguimento costante delle proprie avversarie che, al pari del Frascati, staccano il

biglietto per le finali nazionali di Battipaglia.



ESPERIENZA E LEADERSHIP A consuntivo della tre giorni, l’allenatrice delle rossoblù Alessandra Formica

interviene sia sul match con le emiliane sia sull’esperienza di Umbertide.

«Le due sconfitte precedenti probabilmente si son fatte sentire, ma in questa tre giorni sono mancate principalmente

l’esperienza, una qual certa leadership ed un passo in più da trovare in prospettiva, ma, in particolare, esperienza e

leadership sono stati gli aspetti pagati a caro prezzo, tradottisi poi sul parquet in errori a vantaggio delle nostre

avversarie. Speriamo tutto sia un utile momento di esperienza anche in prospettiva, anche perché, in questo

momento, non abbiamo le peculiarità per questo tipo di partita».