La Molisana Magnolia Campobasso / Serie B arrembante a Maddaloni

MAC MANAGEMENT UNIO BASKET MADDALONI 41

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 74

(16-20, 24-34; 30-54)

MADDALONI: D’Ambrosio L. 9, Mottola Gr. 12, Monda Gr. 5, Monda Al. 8, Diop Nd. Aw. 4; La Piccirella 3, DiopKh., De Vivo N., Danielova Hristova, Ilika, Ferraro Al. All.: Monda Giov.

CAMPOBASSO: Del Sole 7, Moffa G. R. 4, Bocchetti Ben. 6, Moscarella Contreras 25, Boraldo 7; Vitali Al. 3,Mascia 2, Rizzo Al. 8, Lallo 3, Costato 9. All.: Sabatelli.

ARBITRI: Moriello L. e Moriello Fr. (Caserta).

NOTE: progressione punteggio: 4-12 (5’), 20-22 (15’), 26-45 (25’), 33-61 (35’). Massimo vantaggio: Maddaloni mai;Campobasso 38 (35-73).



Il 2024 parte così come era finito il 2023 – ossia con un netto successo in doppia cifra: dal +24 si è passati al +33 – per il gruppo dei prospetti La Molisana Magnolia Campobasso nel girone A della serie B campana. A Maddaloni, i #fiorellinidacciaio regolano il team campano per 74-41, lasciando le avversarie in scia solo nei primi quindici minuti, salvo poi prendere ampio margine e chiudere con tutte e dieci le rotazioni in grado di ‘sporcare’ il referto.



PROGRESSIONE COSTANTE Seppur senza le proprie registe Giacchetti e Trozzola e col coach della prima squadra di A1 Mimmo Sabatelli chiamato a guidare il gruppo per il contemporaneo impegno al torneo di Telese Terme del trainer del vivaio Gabriele Diotallevi, le rossoblù con uno starting five più fisico impattano con grande sostanza la contesa andando subito sul +8 (4-12) forti della grande sostanza della colombiana Marta Moscarella Contreras (che firma i primi sette punti delle molisane, saranno 25 al termine per la sudamericana, top scorer della contesa). Le

campobassane doppiano anche le proprie avversarie (10-20), ma subiscono un break di 6-0, che riporta sotto Maddaloni alla fine del primo quarto.



Nel secondo periodo Maddaloni impatta prima a 20 e poi 22 (quarta ed ultima parità di contesa, dopo quella sulla palla a due ed il 2-2). Qui, con un parziale di 12-0, le campobassane fanno intendere quale dovrà essere il mood di serata e gestiscono un margine in doppia cifra (24-34) all’intervallo lungo.



Il terzo quarto è il consolidamento dell’inerzia con al 30’ ben otto possessi di distacco dalle proprie avversarie e con le rotazioni dei due team di fatto esplorate, da entrambi i tecnici, nella loro totale interezza. Nel quarto periodo, regno di un autentico garbage time, il distacco lievita ulteriormente sino al +38, prologo al 41-74, registrato a referto chiuso.



DAGLI SPOGLIATOI Ovviamente soddisfatto, al termine, lo stesso coach Mimmo Sabatelli. «Queste – spiega – sono partite che servono per la crescita complessiva delle ragazze, perché danno spazio e minutaggio a tutte. Nonostante le assenze, le ragazze si sono fatte trovare pronte. Le festività e la lunga sosta dall’ultima gara giocata rappresentavano delle variabili di non poco conto, al pari delle assenze di due elementi di provata esperienza. Il gruppo ha risposto alla grande ed ognuna ha dato appieno il proprio contributo».



Aspetto essenziale per un gennaio che si annuncia molto intenso, al pari della serie A1, anche per il gruppo della cadetteria. «Un mese – chiosa il tecnico – da vivere con la giusta serenità. In questo torneo l’obiettivo è far crescere sempre più le nostre ragazze. Le gare che ci attenderanno, in tal senso, serviranno per far salire ulteriormente l’asticella».



SFIDA ALLA LEADER Per le rossoblù, ora, per la prima interna del 2024 (la nona giornata complessiva, la seconda giornata del girone di ritorno) ci sarà sabato, con palla a due alle ore 18.30, il confronto interno all’Arena contro l’imbattuta leader Ariano Irpino.