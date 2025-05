La Molisana Magnolia Campobasso / Magnolia Under 15 fuori dalle finali nazionali

Partita alterna con Pordenone. Le rossoblù sprecano un doppio possesso pieno di vantaggio al trentesimo minuto

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 57

SISTEMA ROSA PORDENONE 61

(11-10, 27-27; 43-37)



CAMPOBASSO: Giuliani 9 (2/7, 0/6), Altavilla 13 (5/10, 0/1), Magno 10 (1/4, 1/5), Perini 11 (5/11, 0/1),

Ciancaglione 11 (4/8); Mastrototaro 1 (0/1 da 3), Libardo 2 (1/3), Di Quinzio M. (0/1 da 3), Brandoni M. (0/2). Ne:

Bagnoli, Di Lembo V. e Tartaglia. All.: Diotallevi.



PORDENONE: Lessing 9 (3/14, 0/3), Moruzzi 23 (6/17, 0/2), Vozza 8 (4/8, 0/1), Starava 8 (4/11, 0/3), Bertelo 8

(3/5); Vincenzotto 1 (0/1, 0/2), Tedeschi (0/1, 0/1), Nardo 4 (1/3). Ne: Bozzato, Silvestri, Scapolan e Facchin. All.:

Alba.



ARBITRI: Martinetti (Monza Brianza) e Russo G. (Firenze).

NOTE: uscite per cinque falli al 34’28” (46-45) Bertelo (Pordenone), al 38’02” (49-55) Magno (Campobasso), al 38’30”

(50-56) Vozza (Pordenone), al 39’46” (55-60) Lessing (Pordenone) ed al 39’53” (57-60) Ciancaglione (Campobasso).

Tiri liberi: Campobasso 18/34; Pordenone 19/33. Rimbalzi: Campobasso 58 (Ciancaglione 15); Pordenone 43

(Moruzzi 13). Assist: Campobasso 6 (Magno 2); Pordenone 3 (Lessing 2). Progressione punteggio: 2-8 (5’), 16-16

(15’), 32-34 (25’), 47-48 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 6 (43-37); Pordenone 8 (0-8).



Un oscillografo, così com’era stato nelle due uscite precedenti. Mettendo assieme tutta una serie di alti e

bassi in corso d’opera, il gruppo under 15 La Molisana Magnolia Campobasso chiude nella fase a gironi la

sua esperienza nelle finali nazionali under 15 di Umbertide e Città di Castello, collezionando – nella poule –

tre stop in altrettanti confronto, ultimo dei quali quello con Pordenone, condito, tra l’altro, da grande

disappunto a corredo così come era stato nell’esordio con Roma.

APPROCCIO DEVASTANTE In una sorta di costante con quanto si era visto nei giorni precedenti, l’avvio delle

rossoblù non lascia grande impressione. Pordenone va subito 8-0, ma i #fiorellinidacciaio a differenza dei due

confronti precedenti riescono a risalire la china e, con un parziale di 11-2, chiudono il quarto avanti di uno (11-10).

FORTE EQUILIBRIO Nel secondo quarto le due squadre si inseguono nel punteggio provando ognuna a prendere

l’inerzia decisiva ed arrivando, invece, sul 27 pari all’altezza dell’intervallo lungo.

TENTATIVO DI STRAPPO Nel terzo periodo sono le rossoblù in avvio a provare a prendere margine, andando anche

sul +3 (32-29). Un controbreak di 5-0 porta le friulane avanti, poi sul 47 pari il 6-0 con cui il quintetto molisano chiude il

frangente regala due possessi pieni (43-37) alle giovani magnolie al 30’.

SORPASSO BEFFARDO Le campobassane continuano ad avere una piccola inerzia anche sino alla metà dell’ultimo

periodo, essendo ancora avanti sul 49-48. Qui, però, un parziale di 8-0 subito manda in orbita le pordenonesi che,

nonostante il tentativo di rientro delle rossoblù, alla fine fanno loro il match di quattro (57-61) e rimandano nel

capoluogo di regione l’ensemble di coach Diotallevi.

A REFERTO CHIUSO Al termine, per il tecnico dei #fiorellinidacciaio, il rammarico è evidente: «L’andamento del

match è stato troppo altalenante con momenti efficaci ed altri meno performanti. Si è avvertita l’assenza di leadership,

ma in generale sarebbe bastato che tutte facessero un po’ del loro, senza dipendere a turno da qualcuna. Purtroppo,

c’era un’abitudine relativa a gare tirate e questo rappresenta un grande problema perché non hai la consapevolezza

di come gestire i ritmi, accelerando o rallentando a seconda dei momenti del match, oltre che leggere le situazioni che

ti si presentano. In molti momenti è sembrata quasi una squadra morta, ma, del resto, con quaranta palle perse è

difficile mutare l’inerzia. Personalmente sono molto deluso dall’atteggiamento di molti elementi che non riescono ad

essere nemmeno giocatrici da allenamento. Vedremo come si orienterà la società in prospettiva, certo è che mi

auguro per loro questa sia stata un’occasione d’esperienza da cui trarre profitto».