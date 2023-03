La molisana Daria Tucci bronzo nella staffetta ai tricolori di cross con l’Atletica Studentesca Rieti

Daria Tucci di bronzo nella staffetta ai tricolori di cross con l’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milard. “Una grande soddisfazione per me”

Nella festa del cross a Gubbio che ha assegnato maglie tricolori, individuali e di società, è stata protagonista anche la molisana Daria Tucci con la canotta della società Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi.

La valente atleta di casa nostra, categoria juniores, è stata impegnata nella staffetta 4×1 giro donne insieme a tre medagliate della stagione indoor: l’allieva Anna Toppano, la promessa Federica Pansini e la campionessa italiana Livia Caldarini. Un quartetto di grande qualità che ha regalato al club laziale una bellissima medaglia di bronzo con il riscontro cronometrico di 29’53”.

Per Daria Tucci una gara di costanza e qualità, ulteriore momento di crescita in una manifestazione di grande livello. La kermesse che si è svolta in terra umbra ha visto la partecipazione di 2500 atleti (divisi in due giorni di gare) in un weekend di grandi emozioni e ottimi riscontri. Soddisfazione è stata espressa, di ritorno dai tricolori, proprio da Daria Tucci. “Insieme alle mie compagne di squadra abbiamo ottenuto un bellissimo bronzo con la staffetta – rimarca l’atleta campobassana – essere protagonisti in un campionato italiano è motivo di gioia e soddisfazione.

Il risultato raggiunto ci ripaga dei sacrifici e del lavoro svolto in fase di preparazione – continua la Tucci – partendo da questo tassello possiamo costruire qualcosa di ancora più importante nel prossimo futuro. Un grazie alla mia società, Atletica Studentesca Rieti che mi ha accolto alla grande e mi ha permesso di raggiungere risultati di spessore. Sono convinta che il lavoro di squadra paga sempre.

Il mio impegno sarà sempre massimo per questi colori con l’auspicio di riuscire ad arrivare sempre più in alto in futuro”.