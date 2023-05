La FISE Molise rientra da Atina (FR) soddisfatta

Non ha frenato gli entusiasmi né la voglia di trascorrere giornate intense con i cavalli il maltempo del ponte del primo maggio, quando ad Atina (Frosinone), un una splendida vallata di fatta di borghi, boschi e sentieri, si è svolto il concorso nazionale salto ostacoli A 3* + Trofeo, valido anche per le selezioni della Coppa del Presidente di Piazza di Siena.



Tre le scuderie della FISE Molise presenti in gara con i loro atleti: Cassandra Equitazione di

Campodipietra, Ippoform Campobasso Equitazione e la Scuderia del Sole di Isernia.

Il tempo, piuttosto incerto e a tratti piovoso nei primi giorni, è diventato inclemente soprattutto

nella giornata del primo maggio. Ma la Fise Molise ha comunque portato a casa ottimi risultati con un secondo posto in Gran Premio 140, la categoria più importante nelle tre giornate di sport, conquistato da Sara Battista in sella a Zanzibar (Scuderia del Sole) domenica 30 aprile.

Poi nelle prime ore del lunedì, quando sembrava che ci fosse una leggera tregua dalle precipitazioni, Giada Moffa in sella a Sherkahn de la Chatre (Ippoform) ha vinto nella C125, conquistando il pass per Piazza di Siena e il primato nella categoria. Anche Karola Vignale su Silever Star GZ ha partecipato alla tappa di selezione per piazza di Siena e nonostante un piccolo errore nella C125 del 1 maggio ha acquisito anch’essa il pass per l’evento romano. Tutti gli altri risultati sono reperibili sulle pagine social della FISE Molise.



Il buon lavoro delle ASD della FISE Molise, che emerge dai risultati sportivi, viene premiato anche dai numeri della Federazione, che mostrano al 30 aprile 2023 un incremento del 40% del numero degli atleti, rispetto alla stessa data dell’anno scorso. Ora ci si prepara alla seconda esperienza di stage sia per la preparazione alle Ponyadi con Sonia Palomba che farà il giro dei maneggi il 13 e il 14 maggio, sia per la selezione per Piazza di Siena con Simone Coata prevista per il 15 e il 16.