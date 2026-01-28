Kickboxing – Il tecnico del Cus Molise Mattia Amatuzio si impone ad Atene

Mattia Amatuzio è stato protagonista in Grecia dove si è disimpegnato egregiamente nell’European Cup, kermesse internazionale di kickboxing. L’istruttore del Cus Molise ha fatto valere la sua esperienza e le sue qualità portando a casa la vittoria. Qualità dei colpi e grande costanza sono state alla base del successo di un atleta che ha dimostrato di poter raggiungere risultati di grande spessore non soltanto all’interno dei confini nazionali. Ad Atene Amatuzio ha superato in semifinale il turco Aydemir Uday.

Un incontro che ha visto il molisano sempre in totale controllo. Avversario battuto senza particolari difficoltà grazie ad una condotta esemplare. Nel finale Amatuzio ha gestito bene e staccato il pass per la finale. Nell’ultimo atto della manifestazione ha avuto di fronte il greco padrone di casa Dionyshs Santorinaios. Anche in questa circostanza Amatuzio è riuscito ad attuare una tattica perfetta che ha messo in seria difficoltà il suo avversario. Nella seconda ripresa, con un gancio sinistro, lo ha portato al conteggio.

E’ stato un duro colpo per il greco costretto al ritiro tra la seconda e la terza ripresa. Così Amatuzio ha festeggiato la vittoria in questo evento internazionale. “E’ stata una bellissima manifestazione – afferma al termine il molisano – sono felice di questo successo che rappresenta per me un punto di partenza e non certo di arrivo. La vittoria in questa manifestazione mi dà una grande carica e mi sprona a fare sempre meglio in futuro”.