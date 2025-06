Italia U21-Romania U21, agli Europei debutta la nuova regola. Ecco cosa cambia

(Adnkronos) – Con l'inizio degli Europei Under 21 in Slovacchia, la Uefa applicherà una modifica alla regola 12.2 del Regolamento del Gioco (approvata dall'International Football Association Board il 1° marzo 2025). In cosa consiste? Se un portiere trattiene il pallone per più di 8 secondi, l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria. Questa norma – applicabile già in Italia-Romania di questa sera – sostituisce la precedente sanzione del calcio di punizione indiretto per chi trattiene il pallone oltre i 6 secondi. L'arbitro farà anche un conto alla rovescia visibile di 5 secondi per segnalare la parte finale del tempo limite. Come fa sapere la Uefa attraverso il proprio sito, nell'applicazione della regola gli arbitri devono seguire le linee guida: il conteggio degli 8 secondi inizia quando il portiere ha il pieno controllo della palla e non quando contende il pallone con un giocatore avversario. L'arbitro conterà in maniera visibile gli ultimi 5 secondi, assicurandosi che il portiere possa vedere il conto alla rovescia. Se gli avversari iniziano a fare pressione o a ostacolare il portiere durante il conto alla rovescia, l'arbitro interromperà il conteggio e assegnerà un calcio di punizione indiretto a favore del portiere.

Questa regola si applicherà a tutte le partite delle competizioni Uefa a partire da oggi, mercoledì 11 giugno. All'inizio di questo mese, la Uefa ha implementato il chiarimento Ifab alla Regola 14 del Regolamento del Gioco, che riguarda i casi in cui un giocatore che esegue un calcio di rigore tocca il pallone due volte.