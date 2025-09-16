Isernia: al via la 48^ edizione del meeting “Prospero Musacchio”

Al via sabato 20 settembre presso lo stadio “Mario Lancellotta” di Isernia la 48^ edizione del meeting “Prospero Musacchio”, manifestazione riservata alle rappresentative cadette e cadetti. Saranno 7 le regioni che parteciperanno alla kermesse ci saranno 7 regioni: Molise, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Marche, per un totale di circa 250 atleti, più gli accompagnatori.

Da programma i protagonisti della manifestazione si ritroveranno per mezzogiorno in una struttura ristorativa del capoluogo pentro prima di recarsi allo stadio Lancellotta con il via delle gare previsto alle ore 14.00.

Tutti i dettagli della manifestazione saranno svelati in occasione della conferenza stampa che si terrà mercoledì 17 settembre alle ore 11.00 presso la sala Raucci del Comune di Isernia.