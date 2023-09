Dopo i riscontri positivi avuti nella passata stagione il corso di Cyclex al Cus Molise è pronto a confermarsi a buoni livelli anche quest’anno. Paola Marino, istruttrice di riferimento per la disciplina non vuole lasciare nulla al caso e proverà a regalare un anno intenso e con grandi soddisfazioni a chi deciderà di provare questa disciplina.

L’inizio del corso è fissato per la metà di settembre e gli allenamenti si svolgeranno il martedì e giovedì alle ore 20. Il mese di settembre sarà gratuito.

Una disciplina che rappresenta un allenamento innovativo e prende spunto dalle nuove tendenze Internazionali: mira a realizzare un allenamento funzionale sulla bike valorizzando il lavoro della parte superiore del corpo in un modo divertente e coinvolgente e mai monotono. Per questi motivi il cyclex è una disciplina che attrae tutte le fasce di età e non richiede particolare preparazione.

Durante l’allenamento a suon di musica si possono utilizzare dei manubri per rendere la seduta meglio articolata. “Lo scorso anno abbiamo cominciato questo nuovo percorso con una disciplina che in Italia è sempre più conosciuta e praticata – sottolinea Paola Marino alla vigilia dello start – nel panorama del fitness il cyclex è una disciplina alternativa che consente di allenare il fisico e rilassare la mente attraverso esercizi a suon di musica. Con la giusta determinazione si riescono ad ottenere dei risultati importanti anche dal punto di vista fisico.

Sono contenta di poter ripartire in una struttura all’avanguardia come il Cus Molise e mi auguro di riuscire a far crescere sempre più i numeri di questa disciplina che regala sempre delle grandi emozioni”.