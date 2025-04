Il Circolo della Vela Termoli protagonista nella prima tappa 2025 del Campionato IX Zona Federvela a Pescara

Domenica 30 marzo 2025, gli atleti del Circolo della Vela Termoli (CVT) hanno preso parte

con grande impegno alla prima tappa del Campionato IX Zona di Federvela, disputata presso

il Circolo Velico “La Scuffia” di Pescara. Le squadre agonistiche delle classi Laser e Optimist

hanno affrontato condizioni meteo variabili, riuscendo comunque a portare a termine con

successo le tre prove previste dal programma.

Nonostante il buon vento da nord (15-18 kn), i giovani velisti hanno dimostrato tenacia e abilità

tecnica, confrontandosi con le insidiose correnti marine, accentuate dall’apporto di acqua

dolce proveniente dai fiumi e dai canali circostanti. La presenza di detriti e tronchi trasportati in

mare ha reso la competizione particolarmente impegnativa, testando la resistenza dei ragazzi

per oltre cinque ore di regata.

Una giornata intensa che ha messo in luce non solo le capacità tecniche degli atleti, ma anche

il loro spirito di squadra e la capacità di adattamento a condizioni avverse. L’evento ha

rappresentato un’importante occasione per consolidare il percorso di preparazione e favorire

la socializzazione tra giovani appassionati di vela.

“Siamo particolarmente soddisfatti della prestazione dei nostri ragazzi, che hanno dimostrato

grande determinazione nonostante le condizioni non facili”, ha dichiarato Domenico Guidotti,

Vicepresidente e allenatore del CVT. “Il fatto che il Circolo della Vela Termoli sia tra i pochi

nella IX Zona a schierare atleti sia nella classe Laser che nell’Optimist testimonia il nostro

costante impegno nella crescita delle nuove generazioni. Un ringraziamento speciale va ad

Andrea Granitto, Lorenzo Quaglia e Oscar Pizzuto, che hanno incarnato perfettamente lo

spirito di squadra e la passione per questo sport.”

Fabrizio Loffreda, Presidente del CVT, ha sottolineato: “Questa regata conferma il valore dello

sport velico come strumento di crescita e inclusione per i giovani. Il nostro Circolo, affiliato alla

Federazione Italiana Vela dal 1981 e al CONI dal 1982, promuove da sempre valori

fondamentali come il rispetto, la disciplina e il lavoro di squadra. Il 18 di maggio avremo il

piacere di ospitare una tappa del campionato a Termoli, e invitiamo tutta la cittadinanza a

partecipare per sostenere i nostri atleti e avvicinarsi al meraviglioso mondo della vela.”

Il Circolo della Vela Termoli rinnova il proprio impegno nella promozione della barca a vela e

del windsurf, confermandosi come punto di riferimento per la formazione giovanile e

l’agonismo sul territorio.