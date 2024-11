I risultati della tre giorni di Campobasso. In Molise il gotha della disciplina. Ginnastica ritmica, tricolori da lode

Una tre giorni in grado di rendere il Molise, ancora una volta, centro motore della ginnastica ritmica

nazionale.

Il lungo weekend dedicato alle prove dei campionati nazionali gold per junior e senior ha

convogliato il vertice del movimento a Campobasso dove, presso La Molisana Arena, c’è stata la

possibilità di assistere a gare di tutto rilievo.

Le ginnaste al via sono state impegnate ognuna in tre attrezzi, nella fase eliminatoria, le migliori

otto ammesse alla finale si sono disimpegnate con la quarta specialità, con premi per tutte le

finaliste da parte dell’organizzazione e podio per le prime tre.

Sul fronte senior il successo è andato ad Alice Taglietti della formazione bresciana della Light Blue

Molinetto con un punteggio di 119,750. Argento per un’altra lombarda come Veronica Di Cataldo

della Polisportiva Varese a quota a 117,200 e a completare il podio Martina Bonuccelli della

Raffaello Motto Viareggio a quota 114,250. Ben quarantadue, su questo fronte le ginnaste al via,

notevole la prestazione della portacolori dello Sporting Bovianum Maria Sole Garatti piazzandosi

al ventitreesimo posto con 77,350, frutto di un 27,850 al cerchio, 23,700 alla palla e 25,800 alle

clavette.

Tra le junior 1 (quarantuno al via), exploit per Emma Carleschi della Polimnia Ritmica Romana con

105,900, otto decimi sopra la salentina Cristina Flavia Marsano della Doria Gym Racale con terza

Ludovica Ajello della Cervia Ginnastica attestatasi a 103,900.

Sul versante delle junior 2 (trentacinque partecipanti), invece, exploit per Carol Michelotti della

società teatina Armonia d’Abruzzo con uno score di 112,000. Seconda Ginevra Bindi della Falciai

Arezzo a 109,900 e terza, infine, Michelle Greganti della Ginnastica Opera Roma con 107,400.

Tra le junior 3 (43 le competitor), infine, primato per Margherita Fucci (Cervia Ginnastica) con

114,500, seconda Carlotta Fulignati del team toscano della Ginnastica Terranuova forte di uno score

di 110,850 e terza Anna Piergentili della Ginnastica Fabriano a 110,100.

Legittimamente soddisfatta in quello che è stato il consuntivo finale Antonella Policella, direttrice

tecnica dello Sporting Bovianum ed anche del settore della ginnastica ritmica per la delegazione

molisana della Federginnastica.

«Ancora una volta abbiamo dato vita ad una promozione unica per la nostra disciplina – ha

affermato – ed il vedere gli spalti dell’Arena gremiti in tutti e tre i giorni ha rappresentato

un’emozione unica. Abbiamo ricevuto tanti complimenti sia per i premi alle otto finaliste che per il

lavoro in sinergia con l’Ipseoa di Vinchiaturo che ha visto alcuni ragazzi svolgere il servizio di

accoglienza turistica durante tutto il campionato. Ci siamo impegnati anche tanto a livello di

logistica e comunicazione cercando di mettere a proprio agio, nel miglior modo possibile le

partecipanti. I feeback sono stati ampiamente soddisfacenti».

«A livello di team – ha aggiunto – siamo felici per quanto ha fatto la nostra atleta, risultato invero

notevole».

«Quest’evento – ha proseguito la stessa Policella – è frutto anche di una sinergia virtuosa con le

istituzioni, in primis la Regione Molise con un contributo assegnatoci dall’allora assessore allo

sport Micone. L’ente regionale, peraltro, è stato ampiamente presente nella tre giorni della kermesse

con il consigliere delegato allo sport D’Egidio ed il presidente del consiglio regionale Pallante, che

ha anche omaggiato Agnese Duranti, una delle farfalle (il nome con cui sono designate le ginnaste

della squadra nazionale di ritmica, ndr) bronzo a Parigi, e la direttrice tecnica del gruppo Emanuela

Maccarani (peraltro presente anche in giuria, ndr)».

«Una bella emozioni è stata quella di vedere il meglio del panorama d’élite nazionale della

specialità in Molise, il che ha consentito un livello davvero notevole per l’evento. Abbiamo fatto un

ulteriore passo avanti dallo scorso anno ed anche alcune iniziative organizzative come il parterre ed

il ledwall al centro dell’impianto hanno riscosso consensi».

Peraltro, all’Arena, c’è stato il gotha della ginnastica tricolore con Claudia Mancinelli, l’allenatrice

dell’azzurra bronzo nell’individuale alle ultime Olimpiadi Sofia Raffaeli in Molise per seguire le

allieve della società marchigiana del Fabriano, e ancora il vicepresidente federale Rosario Pitton, il

coordinatore federale dei team manager e la team manager azzurra, tutti sì impegnati coi rispettivi

club di appartenenza, ma anche segnale della forte attenzione suscitata dall’evento.

Ovviamente, in casa Sporting Bovianum, si guarda già avanti in prospettiva 2025 con la proiezione

ad un evento, con tutta probabilità, di carattere internazionale.

«Il nostro intento è quello di continuare nella promozione del nostro sport, mettendo al centro il

nostro territorio. Per noi è un grande orgoglio e questo è il frutto di un lavoro di gruppo ed un grazie

va ad Assunta Iannetta, Annarita Paiano, Rosapia Lucarelli, Marianna Marchiani, Marzia Salvatore,

Nicole Iacovantuono, Giulia Monaco, Maria Tavone, Giulia Ricci, Melanie Bochicchio, Noemi

Angelini, Chiara Palangio, Raffaele Monaco, Alessandra Di Michele, Karolina Matkowska,

Giuliana Giancola e Giovanna Peccia, nonché, ovviamente, alla nostra presidente Maria Luisa

Buontempo».