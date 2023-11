H2O Sport, grande terzo posto al Memorial Don Guglielmo. Record regionale assoluto per Angelilli nei 100 rana

Una grande H2O Sport conquista il terzo posto nel dodicesimo Memorial Don Guglielmo vinto dal Circolo Canottieri Aniene. Per la società del presidente Tucci un’altra grande domenica vissuta da protagonista. Vediamo nel dettaglio i risultati ottenuti dalla società biancorossa. Luca Angelilli (cadetti) centra la medagliad’oro nei 50 rana (28’67) e nei 100 rana (1’01’67). Su questa distanza piazza anche il nuovo record regionale assoluto. L’atleta biancorosso conquista una grande vittoria anche nei 200 misti (2’06’’02) e l’argento sulla distanza dei 200 rana (2’22’’71). Vola Sofia Silvaroli (juniores) che salesul secondo gradino del podio nei 100 rana dove, con il crono di 1’13’’13 centra anche il tempo limite per i campionati italiani. Per lei lo stesso piazzamento arriva anche nei 200 rana (2’39’’34) e sui 50 farfalla coperti in 29’’74. A completare un grande weekend c’è il bronzo nei 200 misti con il riscontro cronometrico di 2’28’’76. Doppia medaglia per Lorena Andreea Visan (ragazzi) d’argento nei 100 farfalla (1’07’’62) e bronzo sui 50 farfalla completati con il tempo di 30’’86. Tra gli esordienti Asia Amore è d’argento 400 stile libero (5’22’’14), Julian Di Giacomo (esordiente A) vince i 50 farfalla (33’’85) ed è secondo nei 50 dorso (35’’50). Ivan Rinaldi (esordiente A) sale sul secondogradino del podio nei 50 rana chiusi in 38’’53 e si mette al collo il bronzo nei 100 rana conclusi in 1’22’’77. Sabrina Gabrielli (esordiente A) porta a casa l’argento 50 rana (41’’33) e il bronzo sui 200 rana (3’18’’04). Seconda posizione finale per Sofia Cavina (juniores) sui 50 farfalla completati in 29’’74. Nicole Santorelli (ragazzi) non ha rivali nei 50 dorso (32’’17) e chiude al secondo posto i 50 stile libero con il crono di 28’’41. Terza piazza in bacheca anche per Vittorio Cianciullo (esordiente A) sui 50 dorso completati in 36’’13. L’H2O Sport brinda anche alle medaglie di bronzo conquistate da Sofia Sciulli (esordiente A) nei 50 dorso (40’’56) e di Jacopo Basile (cadetti) nei 200 dorso (2’10’’52). Gabriele De Gregorio (juniores) è argento nei 400 misti (5’05’’40). Piermario Paoloantonio (esordiente A) sale sul terzo gradino del podio nei 50 rana con il crono di 39’’81 così come Lucia D’Andrea (esordiente A), per leibronzo sui 200 dorso (3’42’’53).

Per la categoria ragazzi primo anno maschi hanno ottenuto il podio: Ilario Menna oro nei 50, 100 e 200 rana e bronzo nei 200 misti. Stefano Alfieri due argenti nel 400 stile libero e nel 50 rana, bronzo nel 50 farfalla e 200 stile libero. Lorenzo Aiello oro nei 50 e 100 farfalla e argento nei 50 e 100 stile libero. Jacopo De Lena argento nelle tre distanze del dorso. Tre medaglie nelle distanze veloci per Umberto Antonio Zitti oro nei 50 dorso, argento nei 50 farfalla e bronzo nei 50 stile libero. Doppio bronzo per Gabriele Marchetta nei 100 rana e 400 misti.

Si sono classificati nei primi otto e con le loro prestazioni hanno contribuito al terzo posto nella classifica generale: Alessia Angelicola, Emma Felicia De Felice, Camilla Stinziani, Jordan Coco, Emanuele Florio, Nichole Di Lena, Jacopo Bosco, Andrea Pipigeanu, Michele Giampietro, Matteo Salotto, Andrea Gabriele, Giulia Metta, Umberto Antonio Zitti, Antonio Tucci, Benedetta Scutti, LAessandro Pennucci e Noemi Vigilante.