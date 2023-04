H2O Sport, Coco e Salotto si fanno rispettare ai Criteria Nazionali di Riccione

Si sono conclusi a Riccione i Criteria Giovanili al maschile e per la società H2O Sport sono arrivati ottimi riscontri da Jordan Coco e Matteo Salotto. Entrambi alla prima apparizione nella rassegna tricolore e allenati da Michele Mucci, hanno messo in mostra le grandi potenzialità di cui sono in possesso portando in alto il nome del sodalizio biancorosso e di tutto il Molise. Jordan Coco, anno 2006 ha chiuso al 28esimo posto i 100 dorso con il crono di 58”98 mentre Matteo Salotto, anno 2009 è 23eesimo sulla stessa distanza con il crono di 1’02”94 scalando molte posizioni in classifica generale rispetto al tempo di iscrizione. Al di là dei piazzamenti finali l’esperienza di Riccione ha rappresentato per entrambi i portacolori della società campobassana un punto di partenza dal quale costruire qualcosa di importante in futuro. L’essersi confrontati con i migliori atleti della specialità in una competizione di altissimo livello è stato un motivo di crescita tecnica e personale, momento di confronto e di aggregazione, fondamenta prestigiose di una carriera che è agli albori ma che si spera possa regalare delle belle soddisfazioni nel prossimo futuro. L’aver preso parte alla kermesse di Riccione è stata una grande soddisfazione per entrambi, frutto di duro lavoro, passione e sacrificio. “C’è da essere soddisfatti – rimarca il presidente dell’H2O Sport Massimo Tucci – i nostri ragazzi sono stati straordinari. La partecipazione ai tricolori ha rappresentato un premio per tutti, istruttori ragazzi e società. I risultati ottenuti hanno rappresentato il riscontro di un duro lavoro da parte di ogni componente della società. Abbiamo gettato le basi per qualcosa di importante in futuro”.