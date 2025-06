Gym Boxe, ai tricolori di Cattolica un oro e due bronzi per il Cus Molise

Un oro e due bronzi. Questo il bottino degli atleti di Gym Boxe del Cus Molise protagonisti ai tricolori di Cattolica. La medaglia del metallo più pregiato l’ha conquistata Giulia Molinaro, sempre più a suo agio con la disciplina e capace di salire sul tetto d’Italia con un’ottima prestazione.

Qualità dei colpi e grande costanza, così la molisana ha scritto il suo nome nell’albo d’oro della competizione tricolore che da diversi anni vede il centro universitario sportivo del Molise conquistare risultati di assoluto rilievo. Un risultato frutto di lavoro, passione e serietà negli allenamenti.

Questi i segreti che hanno portato la Molinaro al successo, secondo consecutivo dopo quello del 2024. Sono riusciti a fare ottime cose anche Teresa Mascione e Alessandro D’Andrea, entrambi medaglia di bronzo al termine di una competizione di grande livello nella quale avrebbero meritato anche qualcosa di più per quanto mostrato sul ring.

I campionati italiani di Cattolica hanno rappresentato il punto di partenza in competizioni di livello nazionale per un altro atleta del Cus Molise, Michele Massenzio che pur non riuscendo ad andare a medaglia ha dimostrato di avere buona tecnica e ampi margini di miglioramento. Continuando a lavorare con passione, impegno e dedizione sicuramente potrà togliersi delle belle soddisfazioni in futuro. La spedizione in terra romagnola ha confermato la qualità del lavoro svolto da tutti gli atleti che compongono la squadra di Gym Boxe al Cus Molise. Una squadra che sotto lo sguardo del tecnico Pisapia e con il grande lavoro svolto da Teresa Mascione, punto di riferimento per gli atleti e per i tanti ragazzi che decidono di avvicinarsi alla disciplina, è riuscita a confermarsi ai vertici.

“E’ stato un grande onore per tutti noi rappresentare il Cus Molise e l’intera regione ai campionati italiani di Cattolica – spiega Mascione al termine della competizione – ogni anno che andiamo a confrontarci con i migliori speriamo di poter tornare a casa con dei risultati positivi e anche questa volta ci siamo riusciti. Complimenti a Giulia (Molinaro ndr) che è riuscita ad essere sempre precisa nelle combinazioni e a portare a casa con merito il primo posto e ad Alessandro (D’Andrea ndr) che ha conquistato il bronzo offrendo una performance di livello. Per quanto riguarda la mia gara l’ho conclusa con il massimo impegno: ho combattuto un ottimo match. Sono soddisfatta della mia performance, pur ritenendo che, al netto del giudizio arbitrale, avrei potuto conquistare almeno l’argento. Complessivamente credo che io e D’Andrea avremmo meritato qualcosa di più. Un plauso a Michele (Massenzio ndr) che alla sua prima partecipazione ai campionati italiani si è fatto rispettare e ha dimostrato di essere sulla strada giusta.

Sta cominciando a prendere confidenza con la disciplina e sono convinta che potrà arrivare lontano nel prossimo futuro. I risultati ottenuti – chiosa Mascione – devono essere per noi un punto di partenza e non certo di arrivo per provare a fare sempre meglio in futuro”.