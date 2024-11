Ginnastica ritmica, a Campobasso i tricolori gold individuali junior e senior

Campobasso è pronta a divenire nuovamente il centro motore della ginnastica ritmica nazionale. Da

venerdì sino a domenica – nello scenario di Selvapiana presso La Molisana Arena – ci sarà spazio

per i campionati nazionali gold individuali junior e senior della disciplina con l’organizzazione

dello Sporting Bovianum ed il patrocinio di Regione Molise, Comune di Campobasso e Coni

Molise.

In Molise, ancora una volta, numeri d’eccezione con la presenza di 165 ginnaste in rappresentanza

di sessanta società e con 130 allenatrici a bordo pedana. Nello specifico, spazio ad elementi della

serie A della disciplina a stretto contatto anche col team Italia, segnale non indifferente di una

qualità di primissimo piano per la disciplina.

Il ‘la’ sarà venerdì alle 14 con impegnate le junior 1 su quattro gruppi di lavoro con, tra le 16.45 e le

17.10, un break per la presenza speciale di Agnese Duranti, una delle ‘farfalle’ azzurre reduce dal

bronzo olimpico delle Olimpiadi di Parigi. Poi ci sarà la ripresa delle gare con le finali che

proseguiranno sino alle 20.30 precedendo le premiazioni.

Al sabato due le sessioni di competizione: al mattino tra le 9 e le 14.35 con qualificazioni (su tre

gruppi) e finali delle junior 2 e al pomeriggio tra le 15.10 e le 21.35 con qualificazioni (su tre

gruppi) e finale della categoria senior. Infine, domenica, tra le 9 e le 16 qualificazioni (su quattro

gruppi) e finali delle junior 3.

Da regolamento, le qualificazioni si svolgeranno su tre degli attrezzi della disciplina con le migliori

otto, a livello di risultati, ammesse alla finale.

Il Molise sarà al via, tra le senior, con Maria Sole Garatti disimpegnandosi coi colori dello Sporting

Bovianum.

«Sarà un ulteriore evento in grado di fungere da richiamo per la disciplina sul territorio,

un’occasione per vedere un livello di competizione davvero elevato in grado di suscitare passione

ed entusiasmo», la sintesi alla vigilia della direttrice tecnica del team organizzatore, nonché del

settore ritmica della delegazione territoriale della Federginnastica Antonella Policella.