Formula 1, paura per Alonso: volante si stacca in pista – Video

(Adnkronos) – Paura per Fernando Alonso. Durante le prove libere di Formula 1 in vista del Gp del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale, il volante dello spagnolo si è staccato, rimanendogli per un attimo in mano. Alonso ha provato subito a rimetterlo a posto, riuscendo comunque a curvare e tornare in pista. Un incidente di percorso davvero particolare per il pilota dell'Aston Martin. Con la scuderia che ha già annunciato che sta investigando per capire cosa sia andato storto, soprattutto in vista delle qualifiche, in programma domani, sabato 12 aprile. Ancora la McLaren davanti a tutti Oscar Piastri, che ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione girando in 1'30''505. Seconda l’altra ‘Papaya’ di Lando Norris e terza la Mercedes di George Russell. In quarta posizione la Ferrari di Charles Leclerc, che non aveva corso la prima sessione, davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli seguito da Isack Hadjar, mentre chiude ottava la rossa di Lewis Hamilton, con il nuovo fondo come il monegasco, che si posiziona alle spalle del quattro volte campione del mondo Max Verstappen. A chiudere la top ten Oliver Bearman, nono e Carlos Sainz, decimo. Si riparte domani con l'ultima sessione alle 14.30, poi le qualifiche. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)