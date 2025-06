Fise Molise -Campionati Regionali Pony e seconda tappa del Circuito Molise

Si è conclusa domenica 15 giugno, la seconda tappa del Circuito Molise che ospita anche i Campionati Regionali Pony, organizzata dal Cassandra Equitazione di Campodipietra in collaborazione con Fise Molise.

Risultati dei Campionati Regionali Pony:

Campionato Mini LP40

1. Alba Sveva Cerrone su Tito ( nella foto)

2. Greta Ciotta su Farfelu

3. Michela Caterena su Oscar

Campionato Small LP60

Prima per la classifica di giornata Egle Pirro su Zsofi (ospite fuori regione) ma fuori dalla classifica del campionato regionale pony, che vede in testa Francesca Cornacchione su Snowbalu, seconda classificata di giornata per la categoria.

Campionato Medium LBP80

Primo per la classifica di giornata Nicola Pio Morelli su Tommy (ospite fuori regione ) ma fuori dalla classifica del campionato regionale, che vede in testa la molisana Agnese Maiuri su Zorro, seconda classificata di giornata.

Campionato Big BP90

1. Elena Mogavero su Aqua



Risultati per le categorie del Circuito Molise:

L20

Primi ex equo Ambra Vacca su Tito, Veronica Rizzi su Belle Etoile de Vardag, Serena Pisacane e Petra Marra che hanno montato entrambe Vosco’s Freedom e Gaia Pennica su Luendo.

L40

Primi ex- equo Veronica Rizzi su Belle Etoile de Vardag, Martina Cipolletta su Pollicina , Serena Pisacane su Vosco’s Freedom, Gaia Pennica su Luendo.

L60

Primi ex-equo Zoe Gianfrancesco e Giuseppina Moauro entrambi hanno montato Rays, Martina Cipolletta su Pollicina, Elisabetta Olga Maria Bove su Carmelina.

L70

Primi ex-equo Luisa Rossi e Nicole Gentile hanno montato entrambe Rays, Egle Pirro su Zsofi, Elisabetta Olga Maria Bove su Carmelina, Biagio Saverio Iacobucci e Alessandra Piscitelli su Quite Vanitas D.C.

LB80

1. Ludovica Ruggiero su Aqua

2. Giorgia Renzi su Sherkahn de la Chatre

3. Natalia Valerio su Csenge

B100

1. Sofia Sampietro su Bonsai

2. Naomi Felice su I-FD Stable Frada

3. Arianna Cocca su Janneke J

C115

1. Naomi Felice su I-FD Stable Frada

2. Martino Cocca su Eros W

3. Niccolò Miceli Palladino su Kenzo VD Zonnehoeve

Ultima tappa il 6 luglio prossimo presso la Ippoform di Campobasso.