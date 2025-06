Finale Molise Swim Cup, H2O da applausi con gli Esordienti

H2O Sport protagonista nella finale della Molise Swim Cup riservata alla categoria Esordienti. A Termoli, nella vasca da 50 metri di Termoli, la società del presidente Tucci ha messo in bella mostra i suoi Esordienti. Vediamo nel dettaglio i risultati ottenuti dal team guidato dagli allenatori Luca Di Giacomo, Paolo Di Lullo, Carmela Calista e Luca Angelilli.

Esordienti B femmine – Doppia medaglia d’oro per Ginevra Tamburro nei 100 e 200 rana chiusi rispettivamente in 1’42”50 e 3’51”70. Per lei è arrivato anche un buon quarto posto nei 200 misti. Tre medaglie conquistate da Francesca Pietrangelo che vince i 50 farfalla (40”10) ed seconda sui 100 (1’49”50) e 200 rana (3’51”90). Terza piazza centrata da Beatrice Sbarra nei 200 misti coperti in 3’32”40. L’atleta biancorossa ha chiuso al quarto posto i 100 stile libero. Stessi piazzamenti per la compagna di squadra Aurora Riccioni bronzo nei 100 farfalla (1’55”) e quarta posizione nei 50 farfalla. Ai piedi del podio nei 100 farfalla Alessandra Santorelli nei 100 rana.

In campo maschile Emanuele Mastroiacovo porta a casa la medaglia d’argento nei 50 farfalla coperti in 38”60 e nei 100 stile libero completati con il crono di 1’20”10. A chiudere l’ottima giornata di gare è arrivato anche il bronzo nei 400 stile libero chiusi in 6’22”40. Ottimi i risultati conquistati da Francesco Sabbia che nella rana porta a casa l’argento nei 100 (1’47”60) e il bronzo nei 200 (3’51”30). L’atleta biancorosso conquista anche il terzo posto nei 200 misti (3’22”). Soddisfazioni arrivano anche dalle staffette con il bronzo della 4×50 mista. Tra le prime dieci si piazzano Francesca Rago, Serena Calenda, Gioia Maria Tinaro, De Leo, Anna Petrucci, Aurora Del Nobile, Massimo Manes e Francesco Marone, Franco Pollutri, Nathan Matteo.

Esordienti A femmine – Nicole Verretti non ha rivali nei 100 rana e 200 rana vinti con il crono di 1’31”20 e 3’15’30”. Sale sul gradino più alto del podio nei 200 misti (2’59”) ed è seconda nei 100 stile libero (1’1150). Doppio argento per Nichole Di Lena nei 100 (1’27”30) e 200 farfalla (3’13”40) ai quali si aggiunge la medaglia di bronzo centrata nei 200 misti coperti in 3’07”60. Seconda piazza per Viola Travaglini nei 100 rana con il tempo di 1’31”60. Per lei anche un quarto posto nei 200 rana. Naike Ferrara bronzo nei 200 farfalla (3’22”20). Terza posizione per Gaia Vespasiano nei 200 dorso coperti in 3’11”60 mentre Federica Marchetta chiude ai piedi del podio i 400 stile.

Esordienti A maschi – Francesco Gianfagna è secondo nei 100 rana chiusi in 1’23”10 e nei 100 stile libero completati con il crono di 1’06”10. Piazzamenti ai quali si aggiunge il quarto posto nei 200 rana. Medaglia d’argento per Manuel Pietrangelo nei 100 farfalla (1’13”20) e quarto posizione nei 200 misti. Lorenzo Grasso porta a casa il bronzo sia nei 100 farfalla chiusi in 1’14”2 che nei 200 (2’52”70 chiudendo poi quarto nei 200 stile libero.

Volano le staffette con la 4×100 stile liberoche in 4’40” conquista l’argento con Manuel Pietrangelo, Francesco Gianfagna, Nicole Verretti, Nichole Di Lena mentre la 4×100 mista è di bronzo con Nicole Verretti, Francesco Gianfagna, Manuele Pietrangelo, Nichole Di Lena.

Tra i primi dieci Martina Travaglini, Chloe Ciarrocchi, Benedetta Eliseo, Sveva Pietrunti, Vittoria Mariotti, Gioia Rinaldi, Lucia D’Andrea, Flavio Casolino, Matteo Iasci, Lorenzo Luigi Caruso, Alfio Di Pietro, Manuel Sciarretta, Alessio Cianciullo, Diego D’Andrea.