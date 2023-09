EnergyTime Spike Devils, rossoblù in piazza a Campobasso

Prosegue a lavorare duramente il gruppo degli EnergyTime Spike Devils Campobasso sia in

previsione del primo appuntamento di precampionato – l’allenamento congiunto del 15 settembre con ospiti i campani del Marigliano – che in vista del via ufficiale alla stagione previsto nel primo weekend di ottobre (i rossoblù ospiteranno domenica 8 al Montini la Fenice Roma con inizio della contesa fissato per le ore 19).



Nel frattempo, però, c’è grande attenzione ad attività che mettono in luce il club. L’intero gruppo rossoblù, lo staff tecnico e la dirigenza saranno presenti domani sera, dalle 19, in piazza della Vittoria a Campobasso per un momento di happening con altre società di vertice del capoluogo di regione (il Cln Cus Molise di futsal di A2 élite e la Magnolia di basket di A1 femminile), occasione peraltro per il gruppo di incontrare e salutare la città.

In previsione, poi, ci sarà anche la presentazione ufficiale della squadra fissata per il 19 settembre con dettagli e particolarità di quella giornata che saranno rese note nei prossimi giorni.