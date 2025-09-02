EnergyTime Spike Devils, prima giornata positiva per i rossoblù. Determinazione, volontà e grande voglia per i campobassani

Determinazione e grande volontà. Volti sorridenti ed abbronzati, figli dell’estate, ma anche fisici tirati, segnale di un gruppo che ha lavorato per farsi trovare pronto per lo start.

Il gruppo degli EnergyTime Spike Devils Campobasso ha iniziato a spron battuto quella che sarà la sua seconda stagione consecutiva nella serie A3 Credem Banca coi giocatori arrivati già durante la scorsa settimana nel capoluogo di regione.

Per loro, infatti, nel day one c’è stato spazio per una doppia seduta con lavoro di potenzamiento fisico al mattino ed i primi circuiti atletici al pomeriggio, entrambi col preparatore Suliani, ed una fase finale di tecnica al termine.

«Le sensazioni – spiega a conclusione di giornata il tecnico dei rossoblù Giuseppe Bua – sono estremamente positive. Sin da quest’avvio, si è vista una squadra con grande voglia, figlia anche dei tanti giovani presenti nell’organico, che hanno grande voglia di dimostrare le proprie qualità. Questi ragazzi hanno dato una notevole disponibilità per il progetto e per ripagare la società della fiducia riposta nei loro confronti».