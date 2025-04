EnergyTime Spike Devils Campobasso, è qui la festa. I rossoblù superano Napoli per il terzo exploit consecutivo

Al giro di boa, secondo posto nella poule playout per i molisani sinonimo di salvezza

La soddisfazione del tecnico Bua: «Un’affermazione piena che ci restituisce morale»



ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 3

GAIA ENERGY NAPOLI 0

(33/31, 25/19, 25/22)

CAMPOBASSO: Fabi 10, Morelli 17, Margutti 9, Orazi 12, De Jong 2, Rescignano 5, Calitri

(L); Diana, Diaferia. Ne: Giani, Del Fra e De Nigris (L2). All.: Bua.

NAPOLI: Leone 2, Sportelli 3, Martino 3, Darmois 24, Starace 14, Lanciani 6, Ardito (L);

Lugli 7, Saccone. Ne: Piscopo, Dotti e Volpe (L2). All.: Durand.

ARBITRI: Cavicchi (La Spezia) e Galletti (Teramo).

NOTE: durata set 42’, 30’ e 35’. Campobasso: battute vincenti 2, battute sbagliate 7, muri 13.

Napoli: bv 2, bs 19, m 7.



Terno secco sulla ruota di Napoli. Gli EnergyTime Spike Devils Campobasso centrano il terzo

successo consecutivo, nella circostanza pieno da tre punti, e – se chiudessero oggi la propria

stagione – manterrebbero la serie A3 con pieno merito da secondi al giro di boa nel raggruppamento

playout. Con la maggiore convinzione figlia degli ultimi successi, la formazione rossoblù di coach

Bua esce dal PalaVazzieri tra gli applausi dei propri sostenitori per quella che è una prova di tutto

rilievo per il team.

Partono meglio i campobassani che prendono margine, salvo subire il rientro ed il sorpasso dei

partenopei in corso di parziale. Sul finale rientrano i rossoblù che, in quello che è un parziale

maratona, annullano due set point ai campani ed al sesto a proprio favore vanno sul 33-31.

Nel secondo set Napoli parte forte, ma i rossoblù attorno ad un Orazi piovra a muro si riportano

sotto e con Morelli protagonista in prima e seconda linea e Fabi sostanzioso in attacco sorpassano

sul 21-19 e tirano dritto sino al 25-19.

Il terzo set vede i campani al costante inseguimento dei rossoblù che hanno dalla loro ulteriore

determinazione e, con l’inerzia, sul finale contengono il tentativo di rientro degli ospiti che tirano

fuori l’ultimo attacco e, dopo anche la successiva attestazione del video check, fanno festa e

mandano in visibilio i tifosi all’interno del PalaVazzieri.

«È un successo pieno che ci dà morale – spiega al termine il tecnico rossoblù Giuseppe Bua – e ci

dà ancora più voglia di continuare su questa strada, proseguendo nel lavoro all’insegna

dell’entusiasmo per provare a centrare la salvezza».

Quanto al primo set ‘maratona’, anche per il trainer rossoblù ha rappresentato uno spartiacque

ideale sulla contesa. «È stato il sinonimo di voglia e di determinazione nel lottare. Il segnale, in altri

termini, di una squadra che non ha mai mollato, nonostante il campionato avesse fornito in

precedenza altri segnali. Poi, nel secondo set, siamo stati bravi a non disunirci, a rientrare dallo

svantaggio e a centrare il successo».

«Del resto – prosegue – dovevamo trovare l’assetto ed era questione di lavoro e di tempo. Una volta

definiti gli equilibri siamo riusciti ora a perseguire anche la continuità».

Con note di rilievo, nella circostanza, da parte dei centrali, entrambi in doppia cifra, motivo di

piccola grande soddisfazione per un ex interprete di rilievo nel posto tre.

«Fabi si è confermato una sicurezza in attacco – spiega – ed Orazi è stato invalicabile a muro in

tanti frangenti. Questo ci fa ben comprendere la voglia di salvezza che anima questo gruppo, che ha

sofferto tanto, anzi tantissimo, ma che ha saputo reagire e trasformare in voglia anche critiche e

scetticismo talvolta affiorati intorno a noi. Quel che è certo è che daremo tutto sino alla fine dei

playout. Se troveremo la salvezza, ne saremo pienamente felici. Non dovessimo riuscirci, non

avremmo nulla da rimproverarci perché avremmo dato di tutto ed anche di più».

La prospettiva – per i rossoblù – è quella ora della proiezione sul girone di ritorno con la sfida della

vigilia di Pasqua contro il Castellana leader con quattro lunghezze più dei campobassani.

«Sarà una gara difficile, ma anche da loro abbiamo dimostrato di esserci, stavolta sul nostro campo

con la spinta del nostro splendido pubblico vogliamo dare ancor di più e continuare su questa scia,

senza fare minimamente le vittime».

Nel migliore degli scenari, nell’uovo di Pasqua, i rossoblù potrebbero trovarsi ad un solo punto dai

pugliesi e con tre lunghezze da gestire sulle inseguitrici. Pensieri che, però, Bua rifugge

prontamente. «Al di là degli scenari – chiosa – sarà fondamentale concentrarsi sulla nostra

prestazione e dare il massimo».