EnergyTime Spike Devils Campobasso, domenica dolce contro Ancona: per i rossoblù exploit al tie-break

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 3

THE BEGIN VOLLEY ANCONA 2

(23/25, 25/23, 22/25, 25/17, 15/11)



CAMPOBASSO: Orazi 3, De Jong 5, Rescignano 7, Fabi 7, Morelli 34, Margutti 14, Calitri

(L); Del Fra, Diaferia, Diana 4. Ne: Giani e De Nigris (L2). All.: Bua.



ANCONA: Andriola 8, Larizza 1, Ferrini 18, Sacco 7, Kisel 22, Umek 14, Giorgini (L); Pulita

2, Albanesi 1, Santini. Ne: Gasparroni. All.: Della Lunga.

ARBITRI: Lanza (Napoli) e Pescatore (Roma).



NOTE: durata set 31’, 31’, 28’, 26’ e 20’. Campobasso: battute vincenti 2, battute sbagliate 12,

muri 9. Ancona: bv 2, bs 16, m 6.



Il primo match interno dei playout ed il primo exploit, in rimonta ed al tie-break con una classifica

che racconta ora di un terzo posto tra i cinque competitori della poule salvezza. Al termine di una

maratona di oltre due ore sul taraflex, gli EnergyTime Spike Devils Campobasso si impongono al

tie-break su Ancona e lo fanno al termine di una gara da ‘montagne russe’ per i rossoblù.



L’avvio vede i rossoblù all’inseguimento degli avversari (3-8), complice qualche problematica

soprattutto in ricezione. Attorno al proprio opposto Morelli – dopo i 26 punti di Castellana Grotte,

se ne materializzano ben 34 in questa circostanza: sessanta in due gare con una media di 30 – i

rossoblù provano a reagire ed arrivano anche sino al meno tre (12-15). Ancona dà un nuovo strappo

ed ha quattro set point (20-24), ma i campobassani ne annullano tre (da applausi una diagonale

stretta di Margutti!), ma cedono su un primo tempo il round (23-25).



Nel secondo set i marchigiani paio partire forte, ma ancora una volta Morelli suona la carica ed i

campobassani ribaltano l’inerzia andando sul 17-15. Nella fase decisiva l’inerzia è per i rossoblù

che chiudono il parziale 25-23.



Il successo e la parità in conto set pare spingere con forza i campobassani che vanno sul 5-1 in

avvio di terzo set. Ancona, però, rientra, impatta e sorpassa con parziale di 6-0. Il margine per i

dorici arriva a quattro lunghezze (12-16), ma i rossoblù sanno come rientrare (19-20), anche se,

nella fase decisiva, gli ospiti prendono tre punti (20-23), margine che riescono a portare sino alla

fine (22-25).



Stavolta è Ancona che potrebbe sfruttare la situazione in avvio di quarto parziale, ma gli

EnergyTime impattano e volano (7-2 con Morelli mattatore). Rescignano va a segno, anche Diana si

fa sentire ed i marchigiani sono doppiati sul 22-11. Qui, però, i rossoblù devono far fronte a qualche

incertezza, ma la via del tie-break è dietro l’angolo ed è aperta da un primo tempo di Fabi (25-17).

Il quinto set è una maratona vincente per Campobasso. De Jong a muro sigla il 5-2. Poi si cambia

campo sull’8-5. Il 10-6 manda in visibilio i tifosi del PalaVazzieri, poi Morelli (12-8) e Margutti

(14-11) spingono forte sull’acceleratore ed al primo match point i rossoblù chiudono i conti,

sfruttando un errore in attacco dei marchigiani.



«Guardiamo il bicchiere mezzo pieno – l’analisi al termine del tecnico rossoblù Giuseppe Bua –

perché, per quella che è stata la nostra partenza, sono due punti di spessore, anche se avremmo

potuto centrare anche un successo pieno, considerando quella che è stata la nostra partenza nel terzo

parziale. Occorre essere più cattivi e determinati quando la gara è nelle nostre mani, ma

probabilmente scontiamo ancora qualche incertezza a livello psicologico, che finisce per farci

essere preda di paure ed insicurezze. Dobbiamo poter essere più cattivi, ma magari questo successo

ci aiuterà a lavorare meglio».



Per i campobassani, ora, nel prossimo weekend ci sarà il proprio turno di sosta per il girone

d’andata e poi il 5 aprile la trasferta in Brianza a Brugherio.

«Questa sosta non mi piace molto – confessa candidamente Bua – perché spezza un po’ il nostro

ritmo ritrovato, anche se con due soli schiacciatori ricevitori mi dà qualche giorno in più per farli

recuperare. Ne approfitteremo per lavorare. Tra la trasferta di Brugherio e la sfida interna con

Napoli dovremo trarre ulteriori certezze in prospettiva. L’obiettivo è giocarsela al meglio ed

ottenere il massimo».