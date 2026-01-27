EnergyTime Spike Devils, a Gioia del Colle prova in sordina. Il video check del possibile 24-24 nel primo pesa sui rossoblù

Nel secondo e nel terzo set campobassani sempre all’inseguimento. Il tecnico Bua:

«L’assenza di Morelli è per noi pesante sia durante la partita che in allenamento»



JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE 3

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 0

(25/23, 25/19, 25/16)



GIOIA DEL COLLE: Longo, Mariano 9, Persoglia 4, Milan 20, Sette 11, Frumuselu 7, Pierri (L). Ne: Marra, Paris, Chinello, Carta, Sabbi ed Utro (L2). All.: Racaniello.

CAMPOBASSO: Bartolini 10, Ciampa 13, Valchinov 7, Arienti 5, Zanni 1, Graziani 6, Consonni (L); Cometti, Del Fra, Salvador 1, Rescignano. Ne: Salvatore, Aretz e De Nigris (L2). All.: Bua.

ARBITRI: Magnino e Galtieri (Perugia).

NOTE: durata set 30’, 25’ e 25’. Gioia del Colle: battute vincenti 4, battute sbagliate 10, muri 11.

Campobasso: bv 3, bs 13, m 6.



Nulla da fare al PalaCapurso di Gioia del Colle per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso, la

cui gara, a livello di convinzione, finisce per arenarsi nella chiamata di video check sul 24 pari

quando, una ‘spazzolata’ di Graziani su muro di Frumuselu, in un primo momento assegnata ai

rossoblù, viene girata dalla parte pugliese dopo revisione video col 25-23 di un primo parziale in

cui, sotto anche nella fase centrale di quattro lunghezze, i rossoblù erano riusciti a rientrare, non

avendo però l’inerzia dalla loro.

Nel secondo parziale, lo stop patito è un tarlo per i campobassani che partono male (8-3) e si

trovano ad andare all’inseguimento continuo senza trovare il giusto sbocco, cedendo poi il set a 19.

Nel terzo, poi, l’avvio è più confortante, poi, però, i gioiesi fuggono e per i rossoblù non c’è più

nulla da fare se non lasciare campo libero ai propri avversari.

«Abbiamo avuto un buon approccio – l’analisi a fine partita del tecnico Giuseppe Bua – ma non

siamo stati lucidi sul pallone che ci avrebbe portato ai vantaggi. Nel secondo abbiamo avuto un

lungo passaggio a vuoto nella fase centrale e poi nel terzo abbiamo finito con il trovarci in

difficoltà. Purtroppo, al momento, ci manca un elemento come Michele Morelli, aspetto che si sente

sia in allenamento che in partita».

Quanto al rientro, per Bua «stiamo valutando bene la situazione anche perché la prossima gara

contro Reggio non è quella legata alla nostra classifica, differentemente dai match con Napoli e

Tricase. Stiamo verificando tutte le situazioni, anche perché non vogliamo forzare il rientro, col

rischio di peggiorare la situazione e dover fare i conti con qualche ricaduta».

«Sapevamo – prosegue Bua – che questo era un match intricato e, a fronte di loro break, sarebbe

stato complicato rientrare. Del resto, loro al pari di Reggio Calabria sono una squadra con budget e

roster superiori.Il nostro obiettivo, invece, è raggiungere la salvezza e, se ci sarà la possibilità di

proiettarsi nei playoff, di affrontarli nel migliore dei modi».

Intanto, sabato a Vinchiaturo spazio al match interno contro Reggio Calabria per provare a dar vita

ad un’altra gara di tutta sostanza.