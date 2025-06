Due nuovi record nel nuoto: Gaia Verardi si distingue a Riccione

Due record, sia per i 50 dorso che per i 200 dorso, con rispettivamente 00:40.04 e 03:15.36: Gaia Verardi si è superata anche a Riccione, in occasione della 5^ tappa del Campionato regionale FINP E.R. – 28° Trofeo Italo Nicoletti che si gli scorsi 06-07-08 giugno.

Allo Stadio del Nuoto di Viale Monterosa, il Meeting interregionale, promosso dal delegato FINP dell’Emilia Romagna, Ilario Battaglia.

Un appuntamento sportivo che ha registrato un’ampia partecipazione, compresa quella dei molisani, con la società H2O, e quindi con l’atleta del CIP Molise, Gaia Verardi. Ed accanto alla FINP, in acqua pure gli sportivi della FIN per delle gare a 360°.

“Come sempre, la nostra Gaia ci regala infinite soddisfazioni – ha commentato la delegata FINP Molise, Antonella Ruccolo – Il suo impegno e la sua dedizione la fanno crescere quotidianamente ed in ogni competizione da il meglio di se”

“Siamo orgogliosi di una atleta che ama il nuoto e si allena quotidianamente – ha aggiunto il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – Siamo certi che ci regalerà ancora infinite gioie, tagliando nuovi ed importanti traguardi”