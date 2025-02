Doping in Nba, Bobby Portis sospeso 25 partite

(Adnkronos) – Pessima notizia per i Milwaukee Bucks: l'Nba ha sospeso per 25 gare Bobby Portis, per violazione delle politiche di doping della lega. Alla notizia ha replicato immediatamente l'agente del giocatore statunitense, Mark Bartelstein: "Il mio cliente – ha spiegato – ha assunto una sostanza proibita, il Tramadol, convinto di assumere il Toradol, che invece è ammesso per lenire dolori e infiammazioni tra gli sportivi". Dalla scorsa primavera, il Tramadol è però stato inserito nella lista delle sostanze proibite. La sospensione, nei fatti, chiude la regular season di Portis, con i Bucks che nelle prossime 25 partite non potranno contare sulla loro ala. Portis tornerà a disposizione per gli ultimi 4 match della stagione regolare, nel tentativo di riprendere il ritmo in ottica playoff. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)