Domani il derby di padel tra gli ex di Roma e Lazio

(Adnkronos) – Un derby vero ma con il sorriso e in amicizia. E' in programma domani a ora di pranzo (dalle 14 in poi) la sfida speciale a padel tra quattro grandi ex calciatori che hanno fatto la storia del calcio della Capitale: Vincent Candela, Simone Perrotta, Paolo Di Canio e Stefano Fiore si troveranno alla Mediolanum Padel Cup in corso al Villa Pamphili Padel Club, in nome dell'antica rivalità ma anche del fair play perché prima di tutto i quattro sono amici e compagni di divertimento sul campo da padel. A lanciare la sfida alla vigilia è l'ex laziale Fiore, che fa l'occhiolino e – scherzando – stuzzica gli avversari ridendo: “Domani affronteremo due lupacchiotti che proveranno a vender cara la pelle ma sarà dura fermare il volo delle aquile….. dopo la prima bandeja siamo pronti a volare verso la vittoria!”. E non si è fatta attendere la risposta di Vincent Candela, il francese più romano e romanista del mondo, che quando c'è da scherzare e fare sfottò con gli amici come Fiore non si tira indietro: “E vediamola questa bandeja, vediamola Stefano…. Io dico solo che i lupacchiotti sanno come si vola sul campo da padel e domani agli aquilotti glielo dimostreremo”. Fiore e Candela, amici in campo (da padel) e fuori, sono stati già protagonisti della sfida nella tappa palermitana della Mediolanum Padel Cup, insieme ai campioni del mondo del 2006 Marco Amelia e Simone Barone e anche lì hanno dato spettacolo, tra sfottò, battute, divertimento e un padel niente male. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)