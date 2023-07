 Dalle Acli Campobasso all’FC Torino. Il sogno di Salvatore diventa realtà

” Che direste se cominciassimo a praticare il mai proclamato diritto di sognare? Se non ci fosse il diritto di sognare, tutti gli altri diritti morirebbero di sete”. Ha detto Eduardo Galeano prima della sua dipartita in un caffè del quartiere Raval, a Barcellona.



Salvatore all’età di cinque anni aveva un sogno. E lo manifestava ogni volta che arrivava da Colle D’anchise, accompagnato da nonno Salvo. E ogni volta che si trovava al cospetto di un pallone.

Il suo sogno lo ha accompagnato durante i successivi anni di scuola calcio, arricchito dal puro divertimento del gioco. Il suo sogno ha superato le barriere poste dalla pandemia. Il suo diritto a sognare è stato più forte dei chilometri percorsi per allenarsi e per difendere i colori del Benevento Calcio nell’ultima stagione appena conclusa. Il sogno di Salvatore è diventato più forte a suon di assist e di reti importanti, nel campionato nazionale under 14 centro sud.

Il Torino FC non ha perso tempo e ha preso il sogno di Salvatore per le corna: destinazione Piemonte.

” Il percorso non è stato facile. Ma Salvatore è un ragazzo speciale che ha saputo coniugare nel migliore dei modi, calcio e studio non rinunciando mai al tempo libero e agli amici. Sempre con ottimi profitti”. Sostiene il Responsabile tecnico della scuola calcio Acli, Andrea Lupo. ” Il Molise ha i suoi talenti. Che meritano di essere valorizzati e sostenuti con criterio e professionalità “.



Nei prossimi giorni la scuola calcio Acli perfezionerà il passaggio di Davide Ruggiero presso il Benevento Calcio. Nella prossima stagione campionato nazionale Under 14 per il centrocampista classe 2010.