Cus Molise Skating protagonista al terzo trofeo della Befana

Il Cus Molise Skating è stato protagonista al terzo trofeo della Befana che si è svolto a Pescara. Il tecnico Roberto Simiele e i suoi atleti hanno confermato l’ottimo momento di forma e ottenuto dei buoni piazzamenti.

Nella categoria Giovanissimi Femmine Aysha Ghabi si è piazzata settima nella 100 metri sprint, gara nella quale la compagna di squadra Zelda Calcagni ha chiuso al diciassettesimo posto. Nella 600 metri in linea Ghabi ha chiuso all’ottavo posto mentre Calcagni si è piazzata dodicesima. Nella combinata Tiezzi (rappresentata dalla somma delle due gare) Ghabi ha portato a casa il settimo posto mentre Calcagni si è piazzata quindicesima.

Nella categoria Esordienti femmine nella 200 metri sprint seconda piazza per Nicole Varriano. Alle sue spalle le compagne Ginevra Gasbarro e Sofia Gabriela Caradonio. Nella 800 metri in linea Varriano si è messa al collo la medaglia di bronzo seguita da Caradonio e Gasbarro. Nella combinata Tiezzi la migliore è stata ancora Varriano che ha chiuso seconda, dietro di lei le compagne di team Caradonio e Gasbarro.

Nella categoria Esordienti maschi miglior piazzamento nella 200 metri sprint per Cristian Sarti con alle spalle Rosa Marco Milan, Leonardo Pio Ciccaglione, e Gabriele Carlozzi. Nella 800 metri in linea gli atleti del Cus Molise si sono piazzati nello stesso ordine. Per quanto riguarda la combinata Tiezzi Cristian Sarti ha preceduto Milan, Ciccaglione e Carlozzi.

E’ stata una trasferta positiva, un momento di crescita e di confronto – ha spiegato il tecnico Simiele – Un ringraziamento al Centro Sportivo Pattinaggio Pescara per l’ottima organizzazione e per l’accoglienza. E’ stata una giornata di grande spessore e qualità. Abbiamo avuto modo di confrontarci con tanti atleti validi. Continuiamo nella nostra crescita e speriamo di riuscire ad ottenere risultati sempre migliori”.