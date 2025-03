Cus Molise Skating, domenica appuntamento a Montesilvano

Quarto impegno stagionale per Il Cus Molise Skating che dopo i due trofei di Pescara a novembre e gennaio e la spettacolare gara indoor organizzata dal tecnico Roberto Simiele al Palaunimol (che ha aperto il trittico delle tre gare regionali valide per le qualificazioni ai campionati italiani), dopodomani, domenica 23 marzo i piccoli atleti saranno impegnati a Montesilvano, su una pista parabolica di 200 metri rinominata la “pista del mondiale” che ha visto i migliori atleti al mondo contendersi il titolo a settembre durante i World Skate Game 2024. Venti gli atleti delle categorie Giovanissimi ed Esordienti e 10 delle categorie Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi e Master, questi ultimi divisi con il lungimirante progetto della Dimensione Skating, che andranno a confrontarsi per il titolo di campione regionale pista.

“Quest’anno stiamo di nuovo cavalcando l’onda del duro lavoro delle stagioni precedenti – ha dichiarato Simiele – dopo i complimenti arrivati da tutti i rappresentanti delle regioni limitrofe per l’ottima organizzazione della gara al Palaunimol, e qui colgo l’occasione per ringraziare in primis tutti i genitori volontari che mi hanno dato una mano nell’organizzazione e la convocazione per la partecipazione ad un allenamento collegiale non il Ct della nazionale italiana Massimiliano Presti di Giordana Paolini, siamo entusiasti di essere i primi insieme ai compagni della FISR Abruzzo a pattinare sulla “pista dei mondiali”.