Cus Molise Skating/Chiusura di stagione positiva agli Internazionali Open d’Italia

Si è chiusa nel migliore dei modi la stagione agonistica per il Cus Molise Skating. Due atleti della squadra agonistica, Cristian Sarti (categoria esordienti) e Nicole Varriano (categoria giovanissimi) sono stati impegnati negli internazionali Open d’Italia a L’Aquila accompagnati dal tecnico Roberto Simiele. Varriano è salita sul gradino più alto del podio di categoria in tutte e quattro le gare: 30 metri in corsia, 600 metri in linea, 150 metri sprint e 300 metri in linea.

Buone le prove offerte da Cristian Sarti che ha mostrato ampi margini di miglioramento ed è proiettato a traguardi sempre migliori. Con gli ottimi risultati ottenuti dai due atleti, il Cus Molise è riuscito a conquistare il diciottesimo posto su 27 società presenti nella speciale classifica riservata ai team. “E’ stata una trasferta ampiamente positiva per noi – rimarca il tecnico Roberto Simiele di ritorno dall’Abruzzo – siamo riusciti a prendere parte ad un evento di grandissima caratura e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi, conquistando un risultato di spessore. Quanto fatto a L’Aquila deve essere per noi un punto di partenza e non certo di arrivo con l’intenzione di continuare a crescere e migliorare per provare a toglierci ulteriori soddisfazioni in futuro”. Il lavoro del tecnico Simiele prosegue insieme ai ragazzi.

“Abbiamo chiuso la stagione con il segno più e adesso ci apprestiamo a ripartire con l’obiettivo di provare a far crescere ulteriormente i numeri puntando anche sulla qualità. La speranza è quella di far avvicinare quanti più bambini possibili a questa disciplina che è difficile e allo stesso tempo capace di regalare delle belle soddisfazioni”. La stagione 2025-2026 che scatterà il 1 ottobre vedrà gli atleti del Cus Molise impegnati il 4 novembre proiettati su una gara di 100 metri sprint e una di roller cross in occasione del Roller Skating Festival di Napoli.