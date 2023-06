Cus Molise Skating, a Siena un momento di confronto importante

Il Cus Molise Skating è stato impegnato il 2 giugno in Toscana dove il team del maestro Simiele ha partecipato al XIV Trofeo Città di Siena, Memorial Fabio Belotti con Francesca Di Cristofaro, Francesca Ramaglia, Francesca Morcone e Giovanni Morcone. Una kermesse di valore assoluto che ha visto i pattinatori del Cus Molise farsi onore tra i trecento atleti impegnati in rappresentanza di 50 società provenienti da tutta Italia. Il giorno seguente, poi, gli stessi portacolori del team universitario hanno svolto un allenamento con Duccio Marsili, campione mondiale di pattinaggio velocità tesserato per la società Mens Sana 1871. Una due giorni utile per fare esperienza in prospettiva futura. Nella circostanza, la società organizzatrice, ha previsto delle visite guidate per la città riservate ai familiari degli atleti impegnati nello stage. “Sono stati due giorni di grande rilevanza per noi – spiega il maestro Simiele – che ci hanno permesso di crescere sotto tutti gli aspetti. Ringraziamo per questo la società Mens Sana Siena che ha messo su un evento di spessore assoluto con un’accoglienza eccellente. Siamo davvero contento di aver partecipato a questa due giorni”.

Giornata regionale dello sport – In precedenza ilCus Molise Skating è stato protagonista anche alla Festa Regionale dello Sport 2023. La manifestazione che si è svolta a Isernia, ha visto l’atleta Francesca Di Cristofaro ricevere il premio per l’ottimo terzo posto di categoria conquistato in occasione dei Giochi Nazionali ‘Bruno Tiezzi’ manifestazione che ha visto impegnati 180 atleti partecipanti nella sua categoria. Sul palco dell’Auditorium di Isernia, ad accompagnarla il maestro Simiele e il presidente del Cus Molise Maurizio Rivellino. Un risultato di assoluto prestigio che ha trovato riscontro nel riconoscimento che gli organizzatori hanno voluto assegnarle. La Di Cristofaro aggiunge così un altro tassello al suo mosaico a conferma di un’importante crescita sotto la guida del maestro Roberto Simiele. “Il riconoscimento avuto da Francesca alla Festa Regionale dello Sport la ripaga del grande lavoro svolto in questi anni e rende merito ai sacrifici fatti da tutto il gruppo che ho l’onore di allenare. C’è stata una crescita esponenziale sotto l’aspetto tecnico, la realtà del Cus Molise Skating è sempre più solida e questo non può che farci piacere”.