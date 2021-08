Cus Molise, partito il laboratorio esperenziale sportivo: divertimento con le arti marziali

E’ partito ieri pomeriggio, con la prima giornata dedicata alle arti marziali (karate e kung fu), il laboratorio esperienziale sportivo organizzato dal Cus Molise. Sul campo in sintetico di Giurisprudenza i maestri Lisa Sandonnini e Alfonso Barbarisi hanno catturato l’attenzione dei ragazzi partecipanti e con loro hanno condiviso momenti di confronto basi sulle tecniche di base delle due discipline. E’ stata una giornata importante che ha permesso ai partecipanti di apprendere i segreti delle due specialità e confrontarsi, con la pratica sul tatami. Tanto entusiasmo e voglia di apprendere hanno caratterizzato le tre ore di attività con i ragazzi che sono tornati a casa con un bagaglio di esperienza sicuramente importante. Dopo due brevi dimostrazioni tenute dai maestri si è entrati nel vivo con esercizi pratici e combattimenti che hanno portato i ragazzi a toccare con mano la difficoltà e allo stesso tempo la bellezza delle due discipline. A conclusione dell’evento c’è stato il ‘terzo tempo’ con la pizza di Delicious a rendere tutto più… gustoso.

“Abbiamo cercato di dare ai ragazzi gli indirizzi principali del karate e del kung fu – spiegano al termine Sandonnini e Barbarisi – c’è stata grande attenzione da parte loro e voglia di apprendere. Ognuno si è disimpegnato in maniera positiva cercando di mettere in pratica quelle che sono state le nozioni base apprese. Riteniamo che questi siano momenti preziosi per la crescita dei ragazzi, con l’auspicio che possano intraprendere con costanza e profitto la strada della pratica sportiva”.