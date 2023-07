Cus Molise Kick Boxing, un oro e un bronzo agli europei in Croazia

Il Cus Molise è stato rappresentato nel migliore dei modi a Zagabria in occasione dei campionati europei universitari (EUSA) di kick boxing. Il team universitario ha raccolto una medaglia d’oro e una di bronzo grazie alle prestazioni di Michela Patullo e Clara Monaco, rispettivamente prima (specialità full contact) e terza (specialità kick light) nella competizione croata.

Le due portacolori del Cus, tesserate per la Fight Ring Bojano, hanno confermato l’ottimo momento di forma strappando consensi e applausi. Buona la prestazione offerta da Valentina Monaco che nonostante l’impegno e la determinazione profuse durante tutto la manifestazione non è riuscita ad arrivare in fondo ma è tornata a casa consapevole delle proprie grandi potenzialità con una base solida sulla quale costruire qualcosa di importante in futuro. E’ tanta la soddisfazione delle tre atlete molisane che lavorano quotidianamente per portare sempre più in alto questa disciplina.

“Abbiamo affrontato la competizione consapevoli delle difficoltà che avremmo incontrato lungo il cammino ma anche delle nostre qualità tecniche – spiegano di ritorno dalla capitale croata – abbiamo portato a casa una medaglia d’oro e una di bronzo che ripagano i nostri sacrifici e i nostri duri allenamenti. Da queste prestazioni potremo sicuramente costruire qualcosa di importante in futuro.

Abbiamo arricchito il nostro bagaglio di esperienza non solo tecnico e ora ci proiettiamo ai prossimi appuntamenti agonistici che ci vedranno in prima linea. Siamo state felici di aver rappresentato il Cus Molise che ringraziamo per la cortesia e disponibilità. L’auspicio – chiosano le tre allieve seguite dai maestri Gabriele D’Andrea e Fabrizio Carbone – è quello di poter fare sempre meglio in futuro”.