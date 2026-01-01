Cus Molise Karate, il 2025 si è chiuso a Gaeta. Cipullo soddisfatta: “Crescita costante e di grande qualità”

Ulteriori segnali di crescita e miglioramento per il Cus Molise Karate che ha chiuso l’anno con la partecipazione al Trofeo di Natale, appuntamento amichevole di Kata (forme) che si è svolto a Gaeta ed ha visto impegnate diverse società del Lazio. In gara per il Cus Molise Daniel Saluppo accompagnato dalla maestra Alessandra Cipullo tesserata per la società Karate Club Campobasso.

Saluppo, impegnato nella categoria 10 anni maschi, a causa di un errore tecnico ha chiuso al quinto posto confermando la sua crescita tecnica e qualitativa. Una vittoria però è stata comunque conquistata da Saluppo: quella del divertimento. Non è facile divertirsi al giorno oggi nell’agonismo.

Grande performance da parte della maestra Alessandra Cipullo che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 18-35 anni cinture nere femminile e si è poi imposta anche nella

Super Champion (gara dove si scontrano tutti i vincitori e le vincitrici delle cinture nere). “Abbiamo messo un altro mattoncino al nostro puzzle esperenziale e propedeutico che stiamo costruendo – il commento di Alessandra Cipullo – sono molto contenta di come è andato quest’anno e credo che ci sono le basi giuste per proseguire e migliorare nel corso del tempo”. Terminata la prima parte di stagione con il segno più, il pensiero va ad un 2026 che prevede la prosecuzione del lavoro svolto fino ad ora. “Sono sicura – continua Cipullo – che i giovani atleti potranno continuare a migliorare, hanno tanta strada davanti e migliorano allenamento dopo allenamento. Sono fiera e orgogliosa di ognuno di loro”.