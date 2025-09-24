Cus Molise, il corso di pilates riparte da tante certezze con Cristian Adamo

Riprendere da dove ci si era fermati con il desiderio di arricchire quanto già appreso. Questo l’obiettivo del corso di pilates al Cus Molise. Numeri importanti hanno contraddistinto le serate di allenamento delle ultime stagioni ed è da questi numeri in termini di presenze che la stagione sportiva 2025-2026 riparte stasera giovedì 18 settembre. Con la guida attenta e professionale di Cristian Adamo, la disciplina ha lasciato il segno in tante persone che anche solo per curiosità si sono avvicinate al pilates rimanendone poi ammaliati. Questo sistema di allenamento infatti, pur se annoverato come “esercizio rieducativo” volto a migliorare maggiore flessibilità e tonicità, offre a chi la pratica una “

più forte consapevolezza di se stessi, del proprio corpo e della simbiosi tra mente e corpo

”. La qualità delle sedute, unita alla serenità che la pratica della disciplina offre, hanno portato il corso ad avere tante adesioni. “Ringrazio il Cus Molise condivide e sprona il mio desiderio di trasmettere questa disciplina, una disciplina che mette alla prova tanto l’allievo sedentario che quello più assennato e fisicamente preparato; il corso è uno stimolo costante soprattutto per me e di questo devo esser grato soprattutto a coloro i quali rinnovano, da anni, l’adesione o comunque decidono di far parte al corso – le prime parole di Cristian Adamo alla vigilia della nuova stagione – “

ripartiamo da molte certezze, prima fra tutte la passione e la voglia di stare insieme che ritengo siano alla base di un buon risultato. Condividere l’ora di allenamento, la fatica, il sacrificio e il meritato risultato non vuol dire soltanto lavorare dal punto di vista tecnico ma creare gruppo, confrontarsi e condividere idee ed esperienze

. Tutto questo nel corso degli anni ha sempre rappresentato la base solida del nostro corso di pilates, diventato per tanti un punto di riferimento necessario. Lavorare con il corpo e rilassare la mente aiuta tanto ed è uno degli obiettivi primari per chi viene ad allenarsi con noi”. Al fianco del corso di pilates classico c’è anche quello di pilates fusion, iniziativa che lo scorso anno ha affascinato tanti utenti grazie ad una tipologia di lavoro più dinamica che coinvolge il corpo a 360°. Grazie al pilates fusion si può migliorare la postura e al termine della seduta, che dura 35-40’ ci si sente più tonici e forti.



