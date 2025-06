Cus Molise/Chiusa la stagione del pattinaggio. Simiele: un anno positivo

Con la consegna degli attestati si è chiusa la stagione agonistica del Cus Molise Skating e della Dimensione Skating. Ultimo allenamento al pattinodromo di Selvapiana per salutare un anno ricco di successi che ha certificato la crescita dei gruppi di lavoro sotto la guida del maestro Roberto Simiele. Si è chiusa nel migliore dei modi un’annata sportiva nella quale gli atleti hanno ottenuto risultati di rilievo sia in ambito regionale che nazionale con la partecipazione a diversi eventi fuori dai confini molisani.

Il confronto con le altre regioni ha evidenziato miglioramenti non solo tecnici dei giovani atleti. Un gruppo destinato a crescere e migliorare ulteriormente nel corso degli anni a venire. Soddisfazione è stata espressa dal tecnico Simiele. “Quest’anno abbiamo avuto un incremento importante di adesioni – rimarca – e questo non fa altro che rendere merito al grande lavoro svolto sia al Cus Molise che con la società Dimensione. La disciplina ha preso piede molto bene anche nei paesi come Riccia e Cercemaggiore.

Il pattinaggio, dunque, è una disciplina che appassiona soprattutto i più piccoli. Ottimo è stato il percorso fatto al Cus Molise con l’ampio Palaunimol e con la società Dimensione Skating che ci ha messo a disposizione gratuitamente il pattinodromo di Selvapiana. Dal punto di vista prettamente tecnico – continua Simiele – non posso che essere contento di quello che i ragazzi hanno fatto. Siamo riusciti ad essere presenti in diverse manifestazioni regionali e nazionali nelle quali è emersa la loro buona preparazione. Ci sono le basi per continuare a raccogliere risultati importanti anche nei prossimi anni e sono sicuro che le soddisfazioni continueranno ad arrivare”.