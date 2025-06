Cus Molise, ad Ancona Perrella conquista il bronzo nel lancio del giavellotto

Nell’ultima giornata di gare dei Campionati Nazionali Universitari 2025 di Ancona, il Cus Molise porta a casa la medaglia di bronzo (la terza complessiva della keremesse dopo i due ori con tennis e calcio a 5). Arriva dall’atletica leggera e la regala Giancarlo Perrella nel lancio del giavellotto. Il molisano, iscritto al secondo anno di tecniche di radiologia all’Università degli Studi del Molise, ha lanciato l’attrezzo a 58 metri e 15 centimetri. Meglio di lui hanno fatto solo Simone Bonfanti (Cus Bergamo) con la misura di 60,03 metri e Filippo Odoardi (Cus Chieti-Pescara) con 60 metri e 01.

Perrella ha così confermato di essere atleta di grande spessore in una manifestazione di livello che ha premiato la costanza e la grande determinazione del nostro portacolori . Dopo l’oro centrato in casa un anno fa, l’atleta del Cus Molise è riuscito a fare grandi cose anche nelle Marche.

“Avrei potuto fare di più – spiega al termine della gara un disponibilissimo Perrella – ma per questioni personali e di studio non sono riuscito a prepararmi come avrei voluto. E l’allenamento è fondamentale, i dettagli fanno la differenza. Mi fa molto piacere aver regalato una medaglia al Cus Molise e all’Unimol nella più importante manifestazione universitaria ma a livello personale non sono contento della misura fatta”. Messo in archivio il bronzo ai Cnu, Perrella guarda avanti con fiducia. Per lui in calendario ci sono il 7 giugno i campionati italiani under 23 e il 15 i tricolori assoluti. “Cercherò di prepararmi al meglio e proverò a raggiungere il miglior risultato possibile”.