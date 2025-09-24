Cus Minibasket: iniziata la nuova stagione

Di solito sono i numeri che rendono merito al lavoro. Ed è proprio la risposta da parte dei giovanissimi atleti a rendere importante il corso di minibasket al Cus Molise. Sotto la sapiente regia di Mario Greco e in perfetta sinergia con la società Scuola Minibasket Campobasso , il gruppo ha ripreso a lavorare per la stagione 2025-26 puntando forte su quelle che sono le basi solide costruite negli ultimi anni. Un gruppo consolidato al quale sicuramente andranno ad aggiungersi delle nuove unità che amplieranno ulteriormente la rosa di elementi a disposizione degli istruttori.

“Abbiamo una modalità di lavoro consolidata che nel tempo ha dato dei riscontri importanti – spiega alla vigilia della nuova stagione Greco – siamo assolutamente contenti di come è andata lo scorso anno ma cercheremo di proseguire sulla strada intrapresa per accrescere ulteriormente i nostri numeri. Riavvolgendo il nastro abbiamo dato vita ad una stagione intensa con tantissimi allenamenti e diverse manifestazioni di spessore che hanno coinvolto anche società provenienti da fuori regione che hanno apprezzato il nostro modus operandi e la qualità del lavoro”.

Il minibasket è anche e soprattutto confronto e crescita umana fuori dal campo dove i bambini si approcciano alla vita quotidiana. “Il saper stare insieme è molto importante – ricorda Greco – la forza del gruppo rende tutto più facile sia dentro che fuori dal campo. Insieme agli istruttori Rita Pirosanto, Elena Iacovino, Siria D’Ambrosio, Marco De Nunzio e Mattia Fontanella ci proponiamo anche quest’anno di tenere fermi i valori fondanti del nostro impegno: dare la possibilità a tutti i bambini di giocare a minibasket e vivere un contesto che aiuta prima di tutto a crescere come persone”.