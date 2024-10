CORRISERNIA: Meslek e Cavalli vincitori tra gli assoluti. Corrilascuola altra edizione da record

La CorrIsernia 2024, ventesima edizione della manifestazione, non ha deluso le aspettative: numeri da record con la Corrilascuola, oltre duemila partenti; grande spettacolo sportivo per le due competizioni ad inviti, il Miglio Rosa e la gara all’americana; complimenti a iosa alla NAI – società organizzatrice – giunti da più parti, in primis dal consigliere federale FIDAL Carlo Cantales presente alla manifestazione.

Per il Miglio Rosa, patrocinato anche quest’anno dalla Polizia di Stato nell’ambito del progetto “Questo non è amore”, teso a contrastare la violenza sulle donne, Ludovica Cavalli ( nella foto) ha avuto la meglio sull’atleta delle Fiamme Azzurre Elena Bellò che a sua volta ha preceduto un’altra delle protagoniste più attese Marta Zenoni. A premiare l’atleta olimpionica, in forza all’Aeronautica Militare, il Questore di Isernia Davide Della Cioppa che ha doppiamente onorato la manifestazione partecipando alla gara promozionale.

Per l’attesa “Americana” la suspense l’ha fatta da padrone a partire dalle volate centrali; una rovinosa caduta, a sette giri dal termine, ha compromesso la gara del vincitore della passata edizione Yassin Bouih. Nel finale Ossama Meslek ( nella foto) del gruppo sportivo Esercito ha avuto il guizzo necessario per precedere l’altro olimpionico azzurro Pietro Arese. Alle loro spalle Assama El Kabbouri dell’Atletica Firenze Marathon. Buona la prestazione anche del giovanissimo atleta dell’Atletica Isernia Senay Gilamikael.

Sul fronte della gara competitiva di 9 km al maschile si è imposto Giampiero Carosella. L’atleta della Free Runners Isernia, società che ha vinto la classifica a squadre, ha condotto una gara in solitaria facendo il vuoto già alla partenza. Al femminile, Lorella Buzzelli della Runners Chieti ha preceduto Anna Bornaschella dell’Atletica Venafro, seconda società più numerosa al traguardo.