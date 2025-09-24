Coppa Italia: Venezia, Parma e Como agli ottavi di finale

(Adnkronos) – Il Venezia supera in trasferta allo stadio 'Bentegodi' il Verona 5-4 dopo i calci di rigore e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà l'Inter. Dopo i tempi regolamentari conclusi senza reti, e la sospensione per maltempo di circa venti minuti ad inizio ripresa, dal dischetto è decisivo l'errore di Ebosse. Anche il Parma si qualifica agli ottavi di finale, con molta fatica. I gialloblu superano al Tardini, ai calci di rigore, lo Spezia nella gara valida per i sedicesimi e ora nel prossimo turno affronteranno il Bologna nel 'derby'. Padroni di casa in vantaggio con Britschgi al 26', pareggio di Aurelio al 44'. Sul finire del primo tempo gialloblù ancora in vantaggio con Pellegrino al 45', poi all'82' il nuovo pareggio di Lapadula per il 2-2 nei tempi regolamentari. Ai rigori ha poi prevalso la squadra di Cuesta 6-5. Qualificato agli ottavi di finale anche il Como di Fabregas, dove sfiderà la Fiorentina. I lariani vincono agevolmente 3-0 con il Sassuolo nei sedicesimi chiudendo la gara già nel primo tempo grazie alla doppietta di Jesús Rodriguez al 2' e al 41' e al gol di Douvikas al 25'. Nella ripresa la squadra di Fabergas ha controllato la gara. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)